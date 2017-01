Chuchi: "No fue nuestro mejor partido del año"

El Deportivo Tuilla se impuso por un solitario tanto a L´Entregu en un duelo que permitió a los de Chuchi Collado recuperar la cuarta plaza tras el empate del Marino contra el Mosconia en Grado. Eso sí, el técnico "dinamitero" confesó que "no fue nuestro mejor partido. El equipo entreguín estuvo muy bien y pudo llevarse un mejor resultado".

Los derbis son siempre encuentros especiales y pese a que el Tuilla llegaba lanzado y los de Marcos Suárez tras seis jornadas sin ganar, la realidad es que los entreguines dieron la cara y si no es por las paradas de Gabri podrían haber puntuado en El Candín.

"El partido del domingo es de esos en los que te vas fastidiado por la derrota pero contento por el juego del equipo a la vez que para nada preocupado pues hicimos un muy buen juego, sólo nos faltó ser más efectivos", explicó un Marcos Suárez quien cree que "este partido nos debe reforzar porque jugamos francamente bien y debe de servirnos para darnos cuenta que podemos competir con equipos de nivel como el Tuilla quien llegaba en un gran momento de forma y luchando en la zona alta".

Chuchi Collado confesaba que "no hicimos nuestro mejor partido y Gabri fue decisivo con varias paradas pero lo bueno es que demostramos ser competitivos y que pese a no estar bien pudimos ganar". El mierense fue claro al recalcar que "somos un equipo competitivo pero hay que darse cuenta que si queremos estar arriba no podemos ceder puntos en casa porque en la segunda vuelta se nos va a exigir mucho más".