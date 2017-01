A vueltas con Piqué

Los servicios jurídicos del Comité Técnico de Árbitros remitirán al Comité de Competición las declaraciones de Gerard Piqué sobre los árbitros, un procedimiento habitual en estos casos. Hasta ahora, este tipo de expedientes se han resuelto sin sanciones deportivas para los denunciados. El propio Piqué se mostró seguro, tras el partido del Villarreal, de que sus críticas no tendrán consecuencias: "Que pierdan el tiempo analizando mis declaraciones".

El presidente del Comité de Árbitros, Victoriano Sánchez Arminio, confirmó ayer en el aeropuerto de Barajas, en declaraciones a La Sexta, el malestar del colectivo con el defensa del Barcelona: "El abogado lo verá y se decidirá, pero lógicamente cuando se meten así con el estamento, sí. Por lo que nos corresponde a nosotros, remitiremos un escrito al Comité de Competición".

El origen de la denuncia está en las declaraciones de Piqué tras el Athletic-Barcelona de Copa del jueves: "Hay un penalti claro a Neymar, lo mío con el portero también es penalti. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Queremos jugar al fútbol y no a la ruleta, que es lo que provocan estos arbitrajes. Ya vimos el Madrid-Sevilla. Espero que suban su nivel".

El domingo, en Villarreal, Piqué dobló la apuesta. Abandonó el terreno de juego dirigiéndose al palco, supuestamente al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, y diciendo: "¿Lo has visto?. Sí, tú, tú". Y después, en zona mixta, declaró: "Me ratificó totalmente y cada semana los hechos me dan más la razón. No hace falta que me preguntéis porque vosotros ya veis lo que sucede. Luego pueden vender lo que quieran. Está muy claro lo que ha sucedido en el terreno de juego".

Según fuentes jurídicas, el Comité de Competición no tendrá elementos para sancionar deportivamente a Piqué porque las acusaciones del defensa son genéricas y se cuidó de señalar abiertamente a una persona u organismo. A diferencia de otras ligas, como la inglesa, en España no hay castigo para los "rajadores".