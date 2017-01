El Alcorcón hace historia alcanzando los cuartos

El Alcorcón volvió a hacer historia en la Copa del Rey al meterse por primera vez en los cuartos de final, y lo hizo remontando a un Córdoba que se adelantó en la primera parte y mereció más, pero los goles de David Rodríguez e Iván Alejo al comienzo de la segunda parte dieron la vuelta a la eliminatoria.

Los blanquiverdes salieron decididos a tomar las riendas del partido y a los cinco minutos Juli se topó con Dani Jiménez a la salida de un córner. Tres minutos después el italiano Federico Piovaccari adelantaba al Córdoba aprovechando un error de la zaga amarilla, para tras robar el balón plantarse delante del meta del Alcorcón y batirle en su media salida.

Los pupilos de Luis Carrión querían más y buscaron el segundo gol para encarrilar la eliminatoria, pero de nuevo un acertado Dani Jiménez lo evitó a la media hora de juego tras un buen disparo desde la frontal de Guille Donoso.

A ocho del descanso fue Pedro Ríos el que volvió a poner a prueba a un inconmensurable Dani Jiménez que, sin duda, mantenía con vida a su equipo en la eliminatoria a base de paradas. El Córdoba fue muy superior y dejó vivo al Alcorcón camino de vestuarios.

Los califales habían tenido oportunidades para cerrar la eliminatoria, pero no lo hicieron y a los cinco minutos de la reanudación el Alcorcón empató y giro el rumbo de ésta. Fue en una jugada calcada al gol cordobesista, ya que David Rodríguez se aprovechó de un mal pase de la zaga local en la salida del balón, y el talaverano no perdonó tras robar no perdonó ante Kieszek.

El gol dejó helado al Córdoba y el Alcorcón lo aprovechó. Primero avisó en el min. 66 Álvaro Rey, que tras marcharse de hasta dos contrarios remato alto desde la frontal del área libre de marca. Pero un minuto después, Iván Alejo, en una rápida acción a la contra, hacía el segundo de los alfareros para poner casi imposible la eliminatoria para los locales.

A quince del final Álvaro Rey perdonó el tercero de los madrileños tras un fallo del polaco Kieszek en el saque, pero el centrocampista amarillo disparo fuera tras superar al meta. En el último minuto Bijimine pudo hacer el empate, pero el resultado ya no se movería y la gloria de los cuartos se fue para Alcorcón.

- Ficha técnica:

1.- Córdoba: Kieszek; Antoñito, Caro, Bijimine, Cisma; Luso (Edu Ramos, min. 62); Guille Donoso (Javi Galán, min 68), Esteve (Markovic, min. 74), Juli, Pedro Ríos; Piovaccari.

2.- Alcorcón: Dani Jiménez; Nelson, Elgezabal, Rafa Páez (Fede Vega, min. 28), Bellvís; Toribio, Tropi; Iván Alejo, Óscar Plano (Martín Luque, min. 69), Álvaro Rey (Kadir, min. 78); David Rodríguez.

Goles: 1-0, min. 8: Piovaccari; 1-1, min. 50: David Rodríguez; 1-2, min. 67. Iván Alejo.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité castellano-manchego), que amonestó al local Esteve, así como a los visitantes Toribio e Iván Alejo.

Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio El Arcángel de Córdoba, con terreno de juego en buenas condiciones, ante unos 8.000 espectadores, la peor entrada de la temporada entre Liga y Copa.