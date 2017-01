Un mes decisivo

"Va a ser un mes bastante decisivo en cuanto a lo que vaya a pasar en la zona de arriba. Hay muchos enfrentamientos directos pero también será muy importante el resultado que traigamos del partido de ida de la Copa de Europa en la cancha del Palau i Plegamans", señala la entrenadora del Hostelcur Gijón, María Fernández. El club gijonés tiene por delante un exigente pero apasionante mes de enero que afronta desde la primera posición de la clasificación pero con los pies en la tierra y conscientes de que llevan un excelente inicio de temporada aunque todavía no han conseguido nada.

En los próximos días el Hostelcur Gijón jugará tres veces con el Palau i Plegamans, una en liga y dos en la Copa de Europa, "medirse tres veces muy seguidas al mismo equipo no es lo ideal pero no vamos a pararnos a pensar más en eso. Hay que afrontar cada uno como lo que es: un partido distinto" afirma la entrenadora. Un mes que el club gijonés preparó con mimo, "hicimos algunos entrenamientos específicos y además las jugadoras no tuvieron muchos días de vacaciones precisamente para entrenar".

El Hostelcur Gijón empezó el mes nada menos que ante el Voltregá al que superaron en Mata Jove por 2-1. "Haber ganado al Voltregá refuerza de manera positiva el trabajo realizado, pero el sábado vamos a jugar contra el Palau y no puedes ir pensando que por haber ganado al Voltregá ya está todo hecho". María tiene claro que el título va a ser cosa de los mismos, "creo que la pelea va a estar entre Voltregá, Palau, Manlleu y nosotras. Pero también va a ser muy importante no dejarse puntos contra equipos de un segundo nivel como Sferic, Bigues, Mataró...". Precisamente uno de esos equipos, Las Rozas, ha sido el único hasta el momento en arrancar un empate ante las gijonesas, "tiene un muy buen equipo, ya ganó a Voltregá así que el empate contra ellas tampoco lo considero un tropiezo" señala la entrenadora.