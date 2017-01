Fran No, refuerzo de lujo para la zaga del Langreo

Fran No, a la derecha, junto a Álvaro Cuello durante el entrenamiento de ayer del Langreo.

Fran No, a la derecha, junto a Álvaro Cuello durante el entrenamiento de ayer del Langreo. FERNANDO RODRÍGUEZ

Fran No se convierte en nuevo jugador del Langreo para lo que resta de temporada y la próxima campaña. El futbolista gaditano llegó a un acuerdo con el cuadro azulgrana y ayer ya se ejercitó con sus nuevos compañeros. El nuevo refuerzo del equipo de Ganzábal puede actuar en la posición de defensa central y de mediocentro y procede del Somozas, equipo de Segunda División B, con el que había disputado un total de 14 encuentros en la presente temporada.

El nuevo jugador del Langreo es un futbolista de 25 años natural de Algeciras que se formó en las categorías inferiores del Real Betis; llegando a ir convocado con el primer equipo del Benito Villamarín. Se estrenó en Segunda B con los verdiblancos en el curso 2009-10 con 18 años, jugando un total de diez encuentros. La siguiente temporada disputó 23 duelos en la categoría de bronce del fútbol nacional. Tras su paso por el conjunto sevillano recaló en otro filial, el del Real Valladolid, donde jugó en Segunda B y en Tercera. Las campañas 2012-13 y 2013-14 fue un puntal del filial vallisoletano hasta lograr el ascenso a Segunda B y jugar 27 duelos en la 2014-15, llegando a enfrentarse con el Langreo. Tras dejar el cuadro pucelano la pasada temporada recaló en las filas del Jaén donde participó en 14 partidos.

Este verano dejó el Jaén y firmó por el Somozas gallego, con el que ha sido un habitual en el eje de la zaga participando en catorce encuentros de los que trece fue como titular. Pese a su juventud, 25 años, Fran No cuenta con una elevada experiencia en Segunda B, donde ha disputado 88 partidos.

El del gaditano Fran No podría no ser el único fichaje que realice el Langreo ya que el técnico Hernán Pérez sigue rastreando el mercado en busca de un delantero centro de perfil parecido al de No. Es decir un futbolista con experiencia en Segunda B que permita al plantel dar un salto de calidad en su intento de lograr el título de Liga pero, sobre todo, el regreso a la categoría de bronce del fútbol nacional tras dos curso en el pozo de la Tercera.