Ania: "El partido ante el Burgos es una final"

"Ante el Burgos tenemos una auténtica final". Así de contundente se muestra Iván Ania antes del encuentro que mañana disputará el Caudal ante el conjunto burgalés (Hermanos Antuña, 18:30 horas). Un choque en el que, para el técnico del cuadro mierense, "si conseguimos la victoria, les meteremos en problemas y si son ellos los que ganan, los problemas los tendremos nosotros".

Un Burgos al que los mierenses ya vencieron en dos ocasiones en la presente temporada, tanto en Liga, en El Plantío, como en Copa del Rey. "Sabemos que es difícil enfrentarse y ganar en tres ocasiones al mismo equipo en la misma temporada, pero vamos a intentarlo", apunta el técnico del Caudal.

El cuadro caudalista buscará reponerse de la derrota sufrida la pasada semana en A Malata y su entrenador apunta que "tenemos ganas de que llegue mañana para dejar atrás ese encuentro". Para el preparador del conjunto mierense "todas las derrotas duelen, pero siempre se puede sacar algo positivo al ser autocríticos" y destaca que "el miércoles ya estábamos con la cabeza en el Burgos, hemos completado una buena semana de entrenamientos".

El Burgos, rival de los mierenses, es un equipo que para el técnico "estaba confeccionado para luchar por otros objetivos clasificatorios, pero no termina de arrancar" y apunta que "el de mañana es un partido que tenemos que ganar sí o sí".

El conjunto caudalista cuenta con la fortaleza de su estadio de cara a la segunda vuelta. Cuatro de los seis últimos clasificados tienen que pasar por el Hermanos Antuña hasta el final de temporada y eso es una baza que para el entrenador del Caudal juega a favor de su equipo. "Los números dicen que somos más fuertes como locales que como visitantes y tenemos que aprovechar esa fortaleza para conseguir el objetivo de la permanencia en Segunda División B".

De cara a este encuentro, Ania tendrá a toda la plantilla a disposición a excepción del sancionado Roni. De este modo, los mierenses tendrán que optar por Javi Sánchez o Ernesto como referencia en las posiciones de ataque. "No jugaremos con un nueve específico, pero Javi Sánchez actuó en esa posición durante la temporada pasada en Tercera y nos ofrece mucha movilidad ya que es un perfil de atacante diferente", señala el entrenador del equipo mierense.

Respecto al mercado invernal, Ania asegura que el equipo busca un delantero y un defensa central. "Sabemos que es una ventana de fichajes muy complicada, ya que en ella aparecen jugadores que no están teniendo minutos en sus respectivos clubes y que en algunos casos llegarían sin ritmo". Sin embargo, el entrenador cree que "aunque en un principio el mercado estuviera parado, ahora está empezando a haber más movimiento".

En todo caso, los jugadores que recalen en el Caudal "tienen que venir a subir el nivel actual de la plantilla". Ania destaca que "no vamos a traer futbolistas por traerlos y si no me convence lo que haya en el mercado soy partidario de no fichar jugadores únicamente por elevar el número de efectivos en la plantilla, ya que solamente serviría para incurrir en gastos innecesarios para el club".