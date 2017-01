Arias: "No venimos a ver qué pasa ni a perder el tiempo"

"Nosotros no venimos a experimentar, no vamos a ver qué pasa, no venimos a perder el tiempo. Creemos en lo que sabemos y buscaremos no defraudar a nadie y lo mejor para este equipo", sentenció ayer Raúl Arias, director deportivo de IQ Finanzas, grupo gestor del Real Avilés, en la presentación de las primeras pinceladas de su proyecto para las cuatro próximas temporadas. El director deportivo mexicano insistió en que es un proyecto de continuidad con lo que está realizando ya el club esta temporada y que no habrá grandes cambios, cuando el equipo "está tan bien". "Tenemos que hacer un análisis con el cuerpo técnico, con Tamargo, con Cañedo de lo que el equipo necesita. Aunque nosotros sabemos de fútbol, sabemos del de México, no de este fútbol. Necesitamos su asesoramiento para encontrar la forma de que este equipo gane, que la gente se sienta orgullosa de él", señaló Arias.

Raúl Arias estuvo acompañado en el acto por José Luis Tamargo; el gerente administrativo, José Ramón Cañedo; Tonatiuh Cuevas, director ejecutivo de IQ Finanzas, y la última incorporación, Dennis Colmenares, responsable de la auditoria financiera de la empresa mexicana. "Lo que tratamos es poner las piezas correctas en el lugar correcto. Es fácil levantar expectativas, pero nosotros queremos hacer algo solido, que el éxito deportivo vaya de la mano de una estabilidad financiera", explicó, por su parte, Cuevas, que además de ser director ejecutivo se especializa en la preparación física.

Tonatiuh Cuevas explicó que no se ponen un techo a la hora de pensar a lo que puede llegar el equipo, pero no deben precipitarse: "Si hablamos de una categoría tenemos que hablar de Segunda A, pero no nos ponemos límites, se puede pensar en Primera. Por lo que hemos visto, por la información previa, no creemos que sea algo descabellado, pero tenemos que ir paso a paso y el primero es ascender a Segunda B". Además insistió en que sería positivo que fuese ya esta temporada, pero no indispensable. "Podemos soportar este momento de reflotar el barco y que en el futuro, como ocurre en nuestro proyecto en México, sea autosustentable. Sin embargo, esto no deja de ser una inversión, por eso es importante que funcione lo más rápido posible. Tenemos que trabajar duro y tarde o temprano se cumplirá objetivo. Si en este torneo no ascendemos, supondría un retraso, pero nada más", explicó Cuevas.

Uno de los primeros pasos es encontrar refuerzos para el equipo. "El plantel es corto, pero el equipo trabaja bien y el estado de ánimo me gustó mucho", sentenció Raúl Arias, tras asistir a los dos últimos entrenamientos del Avilés.. El club trabaja ya para reforzar con efectivos la plantilla y esa tarea la lleva el director deportivo del propoio club. "El equipo se hizo como se hizo porque ya había problemas económicos, no se pudo firmar los jugadores que queríamos. Hacían falta dos centrales, un hombre específico en banda izquierda y un portero de experiencia y el equipo se hizo como se pudo. Espero que la llegada de IQ Finanzas nos dé ese empujón para llegar a esos refuerzos", señaló José Luis Tamargo. "Queremos ser precisos y traer a alguien que necesitamos y que podemos, porque tampoco queremos prometer nada que no podamos cumplir. Necesitamos un jugador que pueda jugar desde el primer partido. Si traemos un jugador de prestigio, pero necesita dos meses para adaptarse, no nos interesa", añadió Arias.

Cuevas insistió en la importancia de que "la gente vuelva a tener esa identificación con el equipo, que se sienta orgullosa" y afirmó que la mejor forma de demostrar su compromiso es con hechos: "Es difícil creer en nosotros si eres alguien de aquí, porque piensas 'esto ya nos pasó'. Yo puedo decir 'cree en nosotros por mil cosas', pero lo tendremos que demostrar con hechos. Lo que prometo es trabajo". El director ejecutivo explicó que en anteriores proyectos del Real Avilés faltaron piezas, como por ejemplo que el ascenso fuese fundamental en el proyecto. "Nosotros hemos planeado todo para que si no hay ascenso no comprometa su continuidad", añadió.

Dennis Colmenares, otro fichaje para la directiva. La rueda de prensa sirvió ayer para presentar a la auditora de finanzas de IQ, la colombiana Dennis Colmenares, que se quedará en Avilés para llevar las cuentas del club. "Vengo a apoyar la labor que ya se está haciendo en el club. La parte económica de la gestión del club es un reto, pero vamos con todo para dar lo mejor por el Avilés", afirmó.

Por el momento, recién llegada en la noche del jueves, la responsable de las finanzas del Real Avilés todavía no pudo detallar cifras, pero espera hacerlo en los próximos días. "Trabajaremos para que el equipo tenga los mejores recursos. IQ Finanzas tiene ya unos planes que seguiremos para el club", señaló Colmenar, que se quedará en Avilés de manera permanente apoyando la labor de Jose Ramón Cañedo como gerente administrativo. Cañedo explicó además que preparan ya una campaña de socios para la segunda vuelta.