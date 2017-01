Dani Navarro, ilusionado con ganar la etapa de la Vuelta con final en Gijón

El corredor asturiano del equipo Cofidis Dani Navarro se encuentra concentrado con la escuadra francesa en Benidorm, desde donde siguió la retransmisión de la presentación de La Vuelta 2017, "He visto el recorrido y me gusta mucho, me apetece correr La Vuelta porque tiene un recorrido muy bonito, con la salida de Francia, el paso por Andorra y las etapas de Andalucía por donde suelo entrenar bastante a lo largo del año, pero sobre todo las de Asturias, la del Angliru para mí será la etapa reina", dice Dani. En esta edición de la Vuelta hay una jornada muy especial para el corredor gijonés donde le gustaría conseguir la victoria. "La de Gijón, con salida en Campo de Caso, es el clásico final de la Vuelta a Asturias y para mí sería un objetivo porque termina al lado de mi casa y me hace mucha ilusión", confiesa Navarro. El gijonés termina analizando la penúltima etapa de la que dice: "La del Angliru para mi es la etapa reina, no solo por el recorrido que creo que es durísimo con la Cobertoria y el Cordal, sino porque además es la vigésima etapa y la fuerza ya es escasa a falta de un día para acabar", informa R. M.