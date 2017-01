El sorteo de Copa evita el encuentro entre los grandes

El sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey esquivó el cruce entre los tres grandes, pero deparó dos enfrentamientos atractivos, ya que tanto el Celta (que se medirá al Madrid) como la Real Sociedad (al Barça) están realizando una buena temporada. Mientras, el Atlético de Madrid se medirá al Eibar y del Alavés-Alcorcón saldrá el semifinalista más inesperado.

El Barça tendrá que afrontar el jueves el desafío de Anoeta: "No es el campo en el que más suerte hemos tenido. Ahí todavía no he ganado", recordó Luis Enrique. Mientras, Emilio Butragueño valoró el potencial del Celta: "El segundo partido es en Vigo, lo que nos obliga a conseguir un gran resultado en Madrid, y no hay tregua".