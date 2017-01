Partido vital en el Antuña

El Caudal Deportivo jugará una auténtica final esta tarde con la visita del Burgos al Hermanos Antuña. Los mierenses necesitan vencer al cuadro burgalés para no meterse en puestos de descenso tras su clara irregularidad lejos del coliseo mierense, de ahí la relevancia del primero duelo del 2017 en el Antuña.

La llegada del nuevo año reprodujo males pasados como son los tremendos problemas del Caudal para puntuar lejos de Mieres. La pasada jornada cayeron estrepitosamente en Ferrol (4-0) y esta tarde tienen una final contra un rival directo. Una final porque así han calificado los propios jugadores y miembros del cuerpo técnico mierense la visita de un Burgos al que ya han vencido en dos ocasiones este curso. Sí que es cierto que el equipo castellano ya no es al que ganaron en la segunda jornada por 3-4 en El Plantío, ni por 2-1 en el Antuña en la primera ronda de la Copa del Rey. Los burgaleses ya no están entrenados por el caudalista Paco Fernández sino que les dirige Manix Mandiola, y aunque han experimentado una pequeña mejoría siguen siendo un conjunto temible por calidad pero tremendamente irregular.

El Caudal necesita ganar para no verse en puestos de descenso y más tras ver cómo no son capaces de ser competitivos lejos del Antuña. Esta tarde tienen que volver a mostrar fortaleza como locales aunque tendrán el gran problema de no tener delantero centro.

La salida de Braulio con destino al fútbol chipriota, unida a la roja que vio Roni en A Malata la pasada jornada deja a Iván Ania sin un punta nato. El ovetense volverá a la exitosa formula que el pasado curso les llevó al título en Tercera y al ascenso que no es otra que jugar con un "9" móvil como es Javi Sánchez ante la falta de una referencia clara en el ataque caudalista. Esta será la única baja del Caudal para afrontar el duelo. En el conjunto burgalés serán baja por lesión Sergio Esteban, Pérez y Uxío.

Caudal: Bussman; Cristian, Saavedra, Colo, Noel Alonso; Richard, Óscar Pérez; Quero, Annunziata, Jaime; Javi Sánchez.

Burgos: Toni; Andrés, Jorge García, Ramiro, Dani Gómez; Cusi, Prosi; Armiche, Álvaro Antón, Adrián Hernández; Diego Suárez.