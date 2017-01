Rafa Nadal: "Si estoy aquí es porque puedo ser competitivo"

El español Rafael Nadal definió su estado físico y de ánimo a pocas horas del comienzo del Abierto de Australia con una sola frase: "Si estoy aquí es porque creo".

"Si no me viera a mi mismo y creyera que no puedo ser competitivo, y cuando digo competitivo significa luchar por las cosas que he luchado durante los últimos diez años, estaría probablemente jugando al golf o pescando en casa", dijo Nadal, "estoy siendo sincero con esto", remarcó.

"Si estoy aquí es porque creo. No se qué pasará en Rotterdam en unas semanas, en Acapulco, Indian Wells, Miami y Roland Garros, no lo sé. Solo se que puedo luchar por las cosas que realmente me motivan", concluyó.