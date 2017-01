A seguir firmes en casa

El Unión Popular de Langreo regresa al Nuevo Ganzábal con el nuevo año y lo hace pensando en no perder puntos en casa para meter presión al Avilés en su lucha por hacerse con el liderato. Los de Hernán Pérez reciben a un Mosconia al que en la primera vuelta no fueron capaces de doblegar y que trata de alejarse del descenso.

El nuevo año trae el mismo Langreo: un equipo ordenado y tremendamente competitivo que la pasada jornada venció en Tineo en un duelo de los claves para un equipo que en casa se ha mostrado infalible, pero que lejos del Ganzábal ha pinchado en campos, a priori, donde no debería haberlo hecho. Este es el caso del rival de esta tarde pues los azulgranas empataron en Grado donde nadie esperaba de ahí que vencer hoy al Mosconia significaría mejorar lo que hicieron en la primera fase de la Liga.

Con la mentalidad de seguir mostrándose inexpugnables en el Nuevo Ganzábal los de Hernán afrontarán la visita de los moscones en un duelo donde además el técnico ovetense tiene a todos sus jugadores disponibles a excepción de su último fichaje. El ex del Somozas Fran No aún no tiene el alta federativa con lo que verá el duelo desde la grada. El resto están a disposición de Hernán Pérez toda vez que Joaquín Pela está restablecido de los problemas que le mantuvieron de baja las últimas semanas, y que Nacho Calvillo regresa después de cumplir la pasada jornada en Tineo un encuentro de sanción. En el Mosconia, Jaime Leiva no podrá contar con Cali, Diego y Secades por lesión. El Langreo formaría con: Adrián Torre; Pablo Acebal, Pelayo Pedrayes, Álvaro Cuello, Dani López; César, Nacho Calvillo; Damián, Omar Sampedro, Luis Nuño; y Carlos De la Nava,