El Toscaf tira de garra para doblegar al Sanse

El Toscaf Atlética sacó adelante un complicado partido en casa ante el Sanse madrileño, para acabar venciendo por 27-25 y mantener así la segunda posición de la tabla.

El equipo madrileño demostró su potencial, como esperaban los avilesinos, y puso en serios aprietos a la Atlética durante todo el encuentro, pero fueron los locales los que llevaron la iniciativa en el marcador. Cuando los de Juan Muñiz se iban en el marcador, enseguida había una reacción del Sanse, para llegar al descanso con un 13-13 en el marcador.

Fue en la segunda mitad cuando el Toscaf consiguió superar al rival. El técnico local paso a defender con Pablo de adelantado y seleccionando mucho mejor los lanzamiento y realizando un buen trabajo defensivo para abrir ciertas ventajas en el marcador, dificultando la reacción visitante. En la primera parte el equipo del Toscaf Atlética había tenido en Jaime como protagonista en ataque con sus goles y, ya en ese segundo tiempo, con Aitor en la cancha, entre ambos doblegaron al equipo madrileño, también gracias a la aportación de Cuevas desde el extremo, que realizó un excelente partido.

Pese a que el Toscaf funcionaba bien en la pista, el Sanse desplegó una buena defensa y no dejó que los balones llegaran a Murias en el otro extremo, lo que dificultó mucho el trabajo en ataque del equipo avilesino. El equipo avilesino supo, una vez más, tirar de garra y lucha para poder llevarse estos dos importantes puntos a su casillero.

El conjunto avilesino continúa de esta manera en la segunda posición de la tabla, confirmando su buen estado de forma con una racha de cinco victorias consecutivas y siete partidos sin perder. "Al principio de temporada, no nos imaginábamos estar así, pero ahora hay que seguir peleando para tratar de no apearnos de los puestos de cabeza", señaló el técnico del Toscaf, que no pudo contar con Veleda en este choque.