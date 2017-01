Iván Ania: "El partido lo perdimos nosotros"

Mieres, H. N.

"El partido no lo gana el Burgos, lo perdemos nosotros con dos errores". De este modo tan rotundo reconoció Iván Ania la derrota ante el cuadro castellano. El técnico caudalista explicó que "en la primera parte tuvimos dos ocasiones claras con Jaime y de Ernesto, en la segunda un balón al palo y varias acciones a balón parado pero no marcamos, y cuando no marcas y regalas lo lógico es que acabes perdiendo". Además, reconoció que "la acción de la segunda amarilla de Saavedra para mí lo es, y este tipo de errores no los podemos tener. Alberto está fastidiado como todos y confío en que no volvamos a cometer este tipo de descuidos". Con todo, el ovetense recalcó que "también hay que sacar cosas positivas, y es que con un jugador menos les metimos en su campo y pudimos empatar. Ahora hay que levantarse y pensar en ir a ganar el domingo a Villaviciosa ante el Lealtad".