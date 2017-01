Un Caudal que no "mata"

La derrota del pasado domingo ante el Caudal ante el Burgos ha metido de lleno a los mierenses en la lucha por evitar el descenso, una situación que lleva viviendo desde hace meses el conjunto blanquinegro y todo gracias a que no han conseguido "matar" a sus rivales directos. El cuadro que entrena Iván Ania sólo ha sido capaz de vencer a dos de los seis últimos clasificados.

Al término del duelo ante los castellanos Iván Ania recordó una circunstancia que puede llegar a ser decisiva en el final de la Liga: el "goal-average" particular. El técnico caudalista tras la derrota por 1-2 explicó que "contra el Burgos era tan importante ganar como no perder" todo porque en el duelo de ida los mierenses se habían impuesto por 3-4 lo que deja el "goal-average" particular igualado y "ahora tenemos que ir al general y en este momento lo tenemos perdido pero queda mucho pero tenemos que jugar con la cabeza muy fría ante rivales de nuestra zona no sólo tienes que jugar a ganar sino pensando en el resultado de la primera vuelta por el "goal-average" puede llegar a ser decisivo.

En este aspecto el Caudal no ha hecho una gran primera vuelta pues han dejado con "vida" a rivales directos. Es más sólo han ganado a Guijuelo (2-0) y Somozas (2-0) de los seis últimos clasificados, además del Burgos pero con la derrota del domingo el "goal-average" particular ha quedado igualado.

El Caudal ha perdido a domicilio con Arandina por 2-0 en un duelo donde los castellanos llegaban "tocados", una situación parecida al que vivía un Palencia con el que perdieron por este mismo resultado y lo mismo que en Mutilva contra el Mutilvera donde cayeron por 3-1. Tres equipos que militan en la zona de descenso y promoción, estos últimos, con los que el Caudal deberá medirse en la segunda vuelta en el Hermanos Antuña y ante los que deberá remontar el "goal-average" si quiere tenerlo a su favor.