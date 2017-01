Oviedo Baloncesto, ilusión por una Copa que sale a pagar

"Orgullosos, contentos y felices". Así se sienten en el Oviedo Baloncesto por disputar la Copa Princesa el viernes 27 de este mes (18 horas, Gol) en Pumarín. Un encuentro en el que se enfrentan el primero en la primera vuelta (Unión Financiera) contra el segundo (San Pablo Inmobiliaria Burgos).

Dicho esto, Héctor Galán, director general del club, ha querido dejar claras algunas cosas sobre lo que le supone organizar la Copa Princesa. La primera de todas es que hacerlo les supone un gasto y para nada un ingreso. "La única fuente de recursos que tenemos en este evento es la taquilla, pero no nos parecía justo cargar todo el equilibrio presupuestario a la taquilla. Es un evento deficitario. Pelearemos para intentar al menos empatar. Pero no vamos a cargar el equilibrio en las entradas de nuestros abonados", explica Galán. La razón es que la Federación Española no ha querido saber nada del aforo de Pumarín: "Nos están pasando unas condiciones para un campo de 3.000 personas. No se han movido de ahí. Les hemos hecho ver que tenían que adaptarse a un campo de 1.400 y no lo han hecho".

Otra cosa que no ha gustado nada al club ovetense es el horario del partido (tampoco al Burgos). "Las seis de la tarde no nos parece una buena hora para jugar un viernes y así se lo hemos manifestado a la Federación; entendemos que hay televisión detrás y lo van a utilizar para enganchar a ese canal para otras temporadas y no nos queda más remedio que aceptarlo. Pero nosotros jamás hubiésemos puesto un partido un viernes a las seis de la tarde. Jamás", incidía Héctor Galán.

Por lo que no han querido pasar en el Unión Financiera es por dejar a sus abonados sin entradas. El Oviedo Baloncesto manifestó a la Federación que si no podía garantizar una entrada para cada abonado el partido no se celebraría en Oviedo: "Pusimos una condición innegociable a la Federación y es que todos nuestros abonados tenían que poder asistir a ese partido. Es un evento que organiza la Federación y ellos nos dijeron que siendo así el abonado no tiene más derecho que otras personas, pero por ahí no quisimos pasar. No vamos a dejar fuera a la gente que nos ha estado apoyando", zanjó Galán.

Las entradas, si la Federación las emite a tiempo, se comenzará a vender el lunes en las oficinas del club sólo para los abonados. El horario de venta será de 10.30 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas. El precio de cada localidad será de 10 euros, 6 para los menores de 18 años. Si el jueves a las 13.30 horas aún quedan localidades, comenzarán a vender a los no abonados, que tendrán que pagar 20 euros, 15 si son menores de 18 años. La Federación se reserva 200 entradas y también Burgos tiene un cupo para vender a sus aficionados. Si el club visitante o la Federación devuelven entradas, éstas también se pondrán a la venta.