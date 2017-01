"Pulgar es más exigente de lo que esperaba"

El Marino consiguió una victoria muy importante en casa ante el Tuilla. Los de Pulgar se colocan cuartos y sacan el golaveraje ante uno de sus grandes rivales por entrar en promoción. El protagonista del encuentro fue Jairo Cárcaba al marcar los tres goles.

-Las cosas marchan cada vez mejor en el Marino, ¿no?

-Mejor que al principio, espero que dure. Ahora estamos ahí metidos y el equipo va a más, la línea es ascendente.

-¿El objetivo es la cuarta plaza o aspiran a más?

-Los tres equipos que tenemos por delante no fallan, aunque es verdad que al Sporting B lo tenemos más cerca. A priori somos cuatro equipos luchando por esa cuarta plaza. Ahora tenemos que intentar ganar el domingo al Langreo para apretar las cosas. En general, contra los de arriba nos están saliendo bien las cosas.

-El del domingo se presenta como un partido atractivo.

-Es un buen partido y lo afrontamos con más confianza tras ganar al Tuilla.

-¿Qué tal le va en su nuevo equipo?

-Al principio me costó, venía de una lesión larga y llegaba a un sitio nuevo. Las cosas no salieron bien al inicio, pero mi línea y la del equipo es ascendente.

-¿Qué tal es entrenar con Pulgar?

-Es más exigente de lo que pensaba. Se aprende y está cambiando aspectos de mi juego. Me estoy dando cuenta de que haciéndole caso las cosas van bien. De todos los entrenadores que he tenido he aprendido mucho. Todos saben más que tú.