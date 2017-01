"Está siendo mi temporada más complicada"

Richi Díez es el máximo especialista defensivo del Gijón Jovellanos, Sobre él giraba esa faceta esta temporada, pero a las pocas jornadas del inicio de la Liga sufrió una lesión, la de mayor gravedad de su trayectoria deportiva, según reconoce él mismo. Richi ya tiene el alta médica y se entrena duramente para volver a jugar lo antes posible.

-Ya tiene el alta médica ¿cómo se encuentra?

-Ahora es la parte más difícil que es la de volver al coger sensaciones y quitar el miedo que tienes en la cabeza. Cuesta bastante después de dos meses y medio parado volver a correr o la readaptación de la pisada. Lo más difícil ya pasó pero lo que queda todavía es duro.

-Una rotura de un dedo de un pie no parecía que iba a resultar tan complicada

-Me rompí el quinto metatarsiano del pie derecho pero lo rompí de lado a lado. Hay roturas y roturas, recuerdo que la gente me decía que Toni Kroos tuvo la misma rotura y a los quince días estaba corriendo pero su rotura no tuvo nada que ver con la mía, él siempre pudo andar y yo no podía porque lo partí por completo.

-¿Cuándo calcula que podrá volver a reaparecer?

-No lo se. Queda un poco en las sensaciones. Desde el club tampoco me apuran, así que es decisión mía. Tengo el alta médica pero ahora tengo que ir poco a poco, no es algo de hoy para mañana. Voy a ir incrementado el trabajo y espero volver a jugar lo antes posible. Estoy trabajando bastante con dos sesiones diarias, para que eso se acelere lo más posible.

-¿Cómo está viendo desde fuera la temporada?

-Hay que ser francos, la temporada no está siendo buena, luego hay que ver otros factores como las lesiones en una plantilla que ya desde el inicio era corta y además con estos problemas todo se complica y lo pagas como lo estamos pagando. Desde fuera se ve con mucha impotencia porque no puedes aportar nada y ver a tus compañeros entrenando muy duro todos los días para revertir la situación. Así que lo que deseas es que pase el tiempo para poder estar con ellos echándoles una mano. Lo que están haciendo mis compañeros es de quitarse el sombrero porque están trabajando como jabatos y encima no les está saliendo nada, pero ellos están dando la cara toda la temporada.

-¿Cómo cree que hay que afrontar la segunda vuelta de la Liga?

-Hay que ir día a día, entreno a entreno y tratando de recuperar efectivos. A ver si podemos entrar Juanjo, Nacho y yo cuanto antes. Luego centrándonos en el partido que toque ese fin de semana, quedan quince y hay que centrarse no solo en cada uno de ellos sino en cada entrenamiento.

-¿Es su peor temporada?

-Sin duda es mi temporada más complicada. Gracias a Dios nunca había tenido una lesión de estas. Tal vez debí haber parado antes, si lo hubiera hecho cuando empecé a notar molestias en el pie a lo mejor no hubiese llegado a esta lesión que me obligó a parar tanto tiempo. Pero claro el carácter que tengo es el de seguir y luego pasa lo que pasa. No nos sale nada. Mi lesión es importante pero la de Alberto Molina fue peor. Alberto llegaba para hacer una buena temporada y se lesiona, no estamos teniendo nada de suerte porque también se lesionaron Nacho Fernández y Juanjo Ruesga. Es de largo la temporada más difícil para mi, pero también en la que estoy aprendiendo muchas cosas como a ser paciente y a madurar como persona.