Ania: "Queremos fichar, pero no para rellenar un hueco"

La derrota del pasado domingo ante el Burgos no va a precipitar al Caudal en su búsqueda de refuerzos en el mercado invernal. Iván Ania ha dejado claro que "no vamos a rellenar el hueco por rellenarlo" y ha remarcado que "no hay nadie cerca para poder fichar", todo a falta de poco más de trece días para el cierre de la ventana invernal, el próximo 31 de enero.

El técnico caudalista ha explicado que "el mercado de invierno es difícil. Te ofrecen muchos jugadores que la mayoría vienen de jugar poco en sus clubes, otros, incluso, están si equipo lo que lo complica". Es más el ovetense recalcó que "el Caudal no puede traer a futbolistas que no estén en condiciones de jugar ya. Lo que venga tiene que estar a disposición nuestra ya porque estamos muy justos de efectivos". Ania se refiere a que "somos diecinueve futbolistas. Ante el Burgos, con la baja de Roni, éramos los dieciocho justos y el domingo en Villaviciosa con la de Saavedra volveremos a estarlo". Una situación que llega tras la salida de Súper y de Brualio lo que hace que el Caudal quiere fichar un delantero y a un central como confesó el entrenador: "Estamos buscando jugadores pero no es fácil encontrarlos. Cuando antes lleguen mejor pue será más rápida y su adaptación"

Lo ideal para Ania sería que "llegarán ya pues si lo hacen al final del mercado entre que se adaptan y nos conocen será mediados de febrero y ya quedaría muy poca Liga pero el que venga tiene que venir a subir el nivel de competitividad al equipo y no vamos a firmar a nadie por firmar".

En los últimos días han surgido los nombres de los delanteros del Fuenlabrada Carlos Álvarez y Diego Cervero además de la del ex caudalista Borja Navarro quien está sin equipo tras su segunda aventura en el fútbol tailandés. Ania confesó que "no hay nadie cerca ni los nombres que suenan están cerca pues son jugadores que para el Caudal es imposible. No sólo por el aspecto económica sino porque son futbolistas que categoría superior que por circunstancias están en Segunda B pero no nos vamos a llegar a engaño pues es casi imposible que lleguen al Caudal".

Ania se refiere a la complejidad que entrañaría cerrar la llegada de jugadores del prestigio de Cervero, Carlos Álvarez o Borja Navarro pero, sobre todo, los dos primeros quienes tienen contrato en vigor con el Fuenlabrada. Estos tres para la posición de delantero pero para la de central el club sigue rastreando el mercado aunque con paciencia ya que tienen hasta el 31 de enero.

Owona, al Alcorcón

Por otro lado, el ex caudalista Owona ha fichado por el Alcorcón de Segunda División. El camerunés dejó el cuadro mierense el pasado mercado invernal para recalar en el Villanovense. Sus grandes acutaciones en Mieres como en el cuadro extremeño hacen que llegue a la categoría de palta del fútbol nacional. El camerunés pasó por el Real Oviedo, Noja, Arroyo y Villanovense antes de llegar al Hermanos el pasado curso donde jugó once encuentros marcando tres goles. En Mieres demostró un gran nivel que le valió para regresar al Villanovense.