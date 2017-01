"Buscamos más refuerzos"

Hasta el momento, el Langreo solamente ha realizado una incorporación en el mercado invernal, la de Fran No. "Es un futbolista que no nos sorprende, que llega con ritmo de competición y que se ha adaptado bien", destaca Hernán Perez. Pendiente de un trámite burocrático, su debut se podría producir ante el Marino. "Su incorporación se produce tras una situación peculiar y, aunque ya contábamos con buenos centrales y mediocentros, no podíamos decir que no", apunta el entrenador.

Además, se produjo una salida, la de un Juan Steven "al que no podíamos garantizarle minutos, al igual que a ningún miembro de la plantilla", asegura Hernán. El técnico destaca la aportación de un Samu Coto que, desde el filial, se está convirtiendo en uno de los fijos del primer equipo. "Nos está ayudando mucho", considera Hernán.

Sin embargo, el entrenador asegura que se están buscando refuerzos antes de que finalice el mercado invernal, el próximo 31 de enero. "Tenemos cinco jugadores de ataque para cuatro posiciones y queremos reforzar esta parcela", admite el entrenador. Para Hernán, "la competición será larga y esperemos que para el Langreo no se termine en el mes de mayo".