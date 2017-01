El Grupo se adhiere al programa "Sport Plus"

El Grupo Covadonga y la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte subscribieron ayer un convenio por el que el club gijonés se adhiere al programa "Sport Plus" que tiene por objetivo la prevención en el dopaje mediante una orientación integral de los deportistas jóvenes ya que el mismo está destinado a chicos y chicas de 13 a 18 años.

Ayer el presidente de la Agencia, Enrique Gómez Bastida y el del Grupo Covadonga, Antonio Corripio presentaron el acuerdo en un acto en el que también estuvieron presentes Berta Folch que es la coordinadora de este programa y la olímpica de hockey hierba María López, madrina del programa.

"Sport Plus" está dirigido a entrenadores, preparadores físicos, coordinadores deportivos y padres de los clubes deportivos que participan en el mismo. La sección de hockey del Grupo será la primera en involucrarse en el mismo. En un primer momento serán 8 técnicos los que comenzarán a trabajar, probablemente a principios de febrero, y la intención es que paulatinamente se vayan uniendo otras secciones. El coordinador del programa dentro del Grupo será el psicólogo y portero de balonmano Jorge Martínez.

Enrique Gómez definió el dopaje como "una toma de decisión errónea" y destacó que "los deportistas no son meros objetos de un espectáculo, primero son personas". El programa "Sport Plus" nació en las universidades de Estados Unidos en base a una serie de premisas que tratan de inculcar a todos sus deportistas: respeto por las normas y los roles de cada uno dentro del equipo; el esfuerzo tratando de ponerse metas cortas y alcanzables; ser capaz de autodisciplinarse; el liderazgo dentro del grupo que no tiene nada que ver con ser el mejor deportista del equipo y la transferencia de los valores aprendidos en el deporte al resto de las actividades diarias.

En este programa participan una decena de clubes de toda España siendo el Grupo Covadonga el único en Asturias.

Corripio recordó el empeño del club que preside "no en formar deportistas si no en formar personas" por lo que se mostró encantado de poder participar en un proyecto como el que ayer fue presentado.