Zidane: "Veo muy bien a Keylor"

Zinedine Zidane zanjó cualquier posibilidad de que se abra un debate en la portería tras la actuación de Keylor Navas en Sevilla y aseguró su continuidad como titular, salvo en Copa del Rey. "Veo muy bien a Keylor, está haciendo muy buena temporada. Claro que se puede pedir siempre más, pero hasta ahora ha sido el mismo portero de siempre. Si hicimos 40 partidos sin perder era por algo y si no me equivoco él estaba", defendió.

La satisfacción con los porteros la extendió Zidane al nivel de Kiko Casilla cuando juega y la exigencia de Rubén Yáñez en los entrenamientos. "Kiko está muy bien también y los tres están trabajando fenomenal. No hay nada a lo que dar vueltas".

Zidane también exculpó a Karim Benzema de la derrota por el balón perdido que dio paso al gol de la remontada del Sevilla. "¿Karim no puede perder un balón en el medio campo?", preguntó el técnico francés. "Cada uno puede opinar lo que quiera y yo no me meto, pero creo que los jugadores en un campo jugando 90 minutos no puedes hacer todo bien. Es de todos la pérdida", replicó.