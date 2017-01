Guillermo Arenas: "Estoy ante un gran oportunidad"

Esta semana la vida de Guillermo Arenas dio un vuelco. El técnico carbayón comenzó la semana saboreando la victoria del Villa de Mieres en Lugo ante el Estudiantes (69-72) en Liga EBA y la finalizará preparando el encuentro de la 21.ª jornada de LEB Oro que medirá al Magia Huesca, su nuevo equipo, ante el Força Lleida. La oferta presentada por el club aragonés no le generó ninguna duda. "Fue todo muy rápido. El lunes por la noche mi agente me transmite la posibilidad y anteayer por la mañana ya tengo la oferta encima de la mesa", destaca el ovetense.

Para Arenas, esta nueva etapa representa "una gran oportunidad de volver a la LEB Oro, llego con ilusión máxima y con ganas de hacer las cosas bien y sacar al equipo adelante". El carbayón se muestra agradecido a por la confianza depositada por el club aragonés tras dos años sin dirigir en la segunda categoría del baloncesto nacional. "Todo ello me hace ir allí a trabajar con más ganas", asegura.

También destaca en su nómina de agradecimientos al Villa de Mieres. "Se fijaron en mí cuando no entrenaba y me dieron el mando del equipo. Durante el tiempo que hemos estado allí hemos trabajado al máximo y hemos competido dando la cara pese a las dificultades", resalta Arenas. En su último partido al frente del equipo mierense llegó un importante triunfo ante Estudiantes de Lugo. "Hemos hecho un gran mes de diciembre, no hemos perdido y hemos arrancado el año con un triunfo importante", apunta.

El entrenador ve a sus antiguos jugadores capacitados "para lograr la permanencia y conseguir algo más" y asegura que "tienen un nuevo seguidor desde la distancia". Respecto a su nuevo equipo, penúltimo clasificado, espera imprimir "que los jugadores vean que se puede sacar la situación adelante".

En febrero, Arenas vivirá dos jornadas especiales. El día 18 le tocará medirse a Araberri, equipo entrenado por Arturo Álvarez, presidente del Villa de Mieres. "Le estoy muy agradecido por confiar en mí", apunta. Y el 25 visitará Oviedo. "Tendré sensaciones encontradas, en Oviedo logré mis mayores éxitos como entrenador", recuerda.