El Sporting B busca hacer bueno en Mareo el 0-2 de la ida en Zamudio

El filial del Sporting busca hacer bueno esta tarde en Mareo el resultado favorable de la ida en Zamudio (0-2) para acceder a cuartos de final de la Copa Federación. El partido dará comienzo a las 15.30 horas en el campo número 1 de Mareo. El filial rojiblanco, tras proclamarse campeón regional de la Copa Federación, eliminó en la primera eliminatoria nacional al Zamora, y para el choque de esta tarde su entrenador, José Alberto, no podrá contar con Dani Martín, concentrado con la selección española sub-19, ni con los lesionados Luismi y Pedro. Asimismo Juan Rodríguez y Rubén, que están entrenándose con el primer equipo, no jugarán este duelo ante el Zamudio. José Alberto apostará por realizar alguna rotación, máxime cuando el resultado de la ida es bastante favorable, aunque prefiere evitar confianzas. El Sporting B, que no quiere perder comba con el liderato en Tercera y la en la última jornada de Liga goleaba 4-1 al Condal, aspira a seguir lo más adelante posible en Copa Federación y seguir disfrutando de minutos en una competición que está dando este año muchas alegrías.