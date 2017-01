"Lo que vemos del club y de la ciudad es positivo y alentador"

Tonatiuh Cuevas, director ejecutivo de IQ Finanzas, hace un balance de la primera semana de trabajo de los nuevos gestores del Avilés tras llegar a la ciudad el pasado jueves día 19 junto a Dennis Colmenares, auditora financiera, y Raúl Arias, director deportivo de la compañía mexicana.

-¿Qué balance hace de esta semana de trabajo?

-Todavía estamos en un proceso de observación porque las cosas no son tan rápidas. Paso a paso vamos haciendo los ajustes necesarios y a nuestro regreso haremos una estrategia más integral para que esto se estructure bien y podamos conseguir los objetivos, pero si tuviera que hacer un resumen de nuestra visita hasta ahora, que aún nos quedan unos días, es muy, muy positivo y alentador.

-¿Qué destacaría de este tiempo en Avilés?

-En lo personal que la gente es maravillosa, todo el mundo nos ha tratado muy bien y vemos mucho potencial en la ciudad en todos los sentidos. Y en lo deportivo hemos visto cosas muy buenas, hoy por ejemplo (ayer para el lector), tuvimos la oportunidad de ver en el entrenamiento a muchachos del segundo equipo y del juvenil que no habíamos visto y que creemos que son interesantes, incluso para poder integrarlos poco a poco en el equipo.

-¿Es receptiva la ciudad económicamente a su idea?

-Aún no hicimos mucho en ese sentido. Apenas estamos estructurando como lo podemos enfocar para ser atractivos para la gente. Todavía no se puede hablar de una reacción positiva o de rechazo de lo que podamos hacer porque no lo hemos puesto en marcha. Lo estamos planeando y, de hecho, esta es una visita más en términos de conocer la ciudad y la gente, de empaparnos bien del entorno, incluido el económico, para ver como podemos ser atractivos y cumplir objetivos.

-Lo primero es que el equipo vaya bien...

-Claro. Todo lo enfocamos sabiendo que tenemos que ser fuertes en lo deportivo porque eso es lo que llevará a la gente al estadio y favorecerá que el Real Avilés sea un producto atractivo para todos. Todo eso lo estamos viendo, pero necesitamos más conocimiento del que podemos adquirir en una semana, y eso es parte de lo que estamos trabajando.

-¿Pasa todo por el ascenso?

-Subir es importante y ojalá lo consigamos esta temporada, pero la idea es poner las bases para que el éxito deportivo sea constante y que el equipo no se caiga de repente; al contrario, que vaya avanzando a base de poner piezas sólidas. Si lo conseguimos, la gente verá que tiene una razón para engancharse con su equipo y ser una afición fiel, entusiasta y participativa en la medida que las posibilidades económicas de cada uno lo permitan.

-Cómo va el asunto de reforzar el equipo?

-Trabajamos en ello porque insisto en que siempre que haya éxito deportivo seremos atractivos para la gente, por eso estamos enfocando todo a que el equipo siga en primer lugar y trabajar en función de la gente que se tiene. Es decir que, más allá de los refuerzos que puedan llegar, que los que tenemos hoy pueda potenciar sus capacidades. Hablamos mucho con el cuerpo técnico tratando de incluir algunos entrenamientos adicionales buscando ser más fuertes. Ese tipo de aportaciones son las que más se pueden ver reflejadas rápidamente en el equipo. Tenemos la idea de que se pueden hacer más cosas y diferentes para que el equipo siga fuerte y podamos lograr el ascenso este mismo año.

-¿Qué le parece el ambiente futbolístico de la ciudad y la asistencia al campo?

-Bueno, supongo que este clima tan frío puede afectar un poco a las entradas y al entusiasmo por ver fútbol, pero confiamos en mejorar también en eso con la ayuda de los buenos resultados deportivos. Vamos a hacer una campaña de socios con un eslogan que vaya de acuerdo con lo que somos nosotros y lo que pretendemos. También pensamos en temas publicitarios, pero todo eso lo manejamos en función de que el equipo siga teniendo éxito porque si empezamos a perder no va a ser atractivo para nadie.

-El domingo, el Praviano...

-Sí, y hay que ganar. Sabemos que todos los partidos tienen su complejidad por el rival, por el campo y por muchas circunstancias que siempre rodean al fútbol, pero el cuerpo técnico hace su labor para que los muchachos tengan eso en mente y no dejemos escapar ningún punto porque la competencia por el título será muy dura hasta el final.