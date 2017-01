En busca de la Copa

El cierre de la primera vuelta, hoy, determinará los participantes el próximo mes de febrero en la Copa Princesa. Y el Asturhockey aspira a la única plaza que queda en juego. A la Copa irán los tres primeros y el organizador, el San Cugat, y las dos primeras plazas de la tabla están aseguradas por parte del Palafrugell (28 puntos) y el Arenys de Munt (27). Y tercero es el conjunto asturiano, que en su debut en la categoría de plata del hockey español está siendo el equipo revelación del torneo. Los de David Miranda suman los mismos 22 puntos que el Tordera, pero tiene una clara mejor diferencia en goles (+11 los mosconoes por +4 los catalanes), por lo que una victoria esta noche en el Municipal de Grado ante el Patín Raspeig (20 horas) les llevará a disputar la primera "final four" de Copa de su corta historia.

"El rival parece sencillo porque es el colista y no ha ganado partido, pero no debemos tener ninguna confianza". La advertencia la hace el técnico David Miranda, que prefiere no fijarse en una clasificación que señala cómo el Raspeig sólo ha logrado sumar un empate en doce jornadas que se llevan disputadas, siendo el equipos menos realizador de la categoría con 26 goles (el Asturhockey es el máximo, con 59) y el que más tantos recibe, con 68, veinte más que el cuadro moscón.

"Una de nuestras características es que tenemos jugadores con mucho gol; somos un equipo muy alegre", destaca Miranda. Y es que el Asturhockey cuenta en sus filas con el máximo realizador de la Primera Nacional, un Pedro González que suma 20 goles, tres más que Jordi Bartrés (Mataró).

Del arbitraje se encargarán Xavier Galán y Miguel León.