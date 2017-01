El Grupo recibe al líder, Teucro, sin presión

El Grupo Covadonga recibe esta tarde al líder, Teucro, principal candidato a retornar a la liga Asobal (20 horas). Los grupistas marchan en un puesto tranquilo de la clasificación y, lo que es más importante, a seis puntos de los puestos de descenso, por lo que podrán afrontar este encuentro sin ningún tipo de presión y dispuestos a poner las cosas difíciles al conjunto gallego

Chechu Villaldea afronta el partido sin los lesionados Ancizu y Víctor Álvarez y las dudas de Jano que no entrenó en toda la semana debido a un esguince de tobillo y Marcos Méndez con un proceso gripal. Para el entrenador "El Teucro es el mejor equipo de la categoría y el principal favorito para el ascenso".

Gijón Jovellanos

El Gijón Jovellanos visita la cancha del Zamora (18 horas), el tercero de los equipos que lucha junto a Teucro y Palma del Río por el ascenso directo a Asobal. El de hoy no parece un encuentro propicio para la reacción de los gijoneses que siguen una jornada más sin poder contar con Juanjo Ruesga y Nacho Fernández. No obstante Richi Díaz va a viajar y podría ya disputar de unos minutos para volver a ir cogiendo el ritmo de competición. Si el rival del Grupo, Teucro, es el equipo con mejor ataque de la categoría, el Zamora presenta la mejor defensa. "Un partido en el que no tenemos nada que perder" señala el entrenador Sergio Cotelo.