Las derrotas del Lugo y el Huesca elevan a los azules

El Oviedo regresó ayer a la zona de play-off tras su victoria ante el Valladolid y las sorprendentes derrotas del Lugo, que cayó ante el colista Nástic de Tarragona en casa (2-3), y el Huesca, que no pudo también en casa con el Alcorcón (0-1). Los azules suman 32 puntos y están en la sexta posición de la clasificación, la última que da acceso al play-off, a expensas de lo que ocurra en la jornada de hoy. Si el Reus no gana en casa al Mallorca, el equipo de Fernando Hierro acabará la jornada en la zona de promoción a Primera División. El Sevilla Atlético, que juega ante el Girona, también puede superarle en la tabla, pero al ser filial no puede subir. El Rayo empató ante el Elche (1-1) y el Tenerife ganó al Córdoba (2-1).