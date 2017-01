El Sporting B, a reivindicarse lejos de Mareo

El Sporting B no está encontrando la fluidez necesaria en Liga cuando afronta sus encuentros lejos de Mareo.No en vano, lleva dos meses y medio sin ganar a domicilio. Un problema que no ha encontrado en la Copa Federación. Precisamente, el equipo rojiblanco afronta el duelo tras haberse clasificado para los cuartos de final de la competición nacional, pero ahora, la historia es otra. Por la mente de los jugadores del filial rojiblanco no pasa otra idea que no sea la de traerse los tres puntos en su visita a Posada de Llanes, donde le espera el Urraca, que es colista.

El equipo rojiblanco no quiere sorpresas inesperadas que compliquen un poco más su idea de seguir luchando por la primera posición de la Liga y el margen de error ya es prácticamente nulo. Para el duelo ante el Urraca, el Sporting B contará con las bajas del lesionado Luismi, así como la del sancionado Nacho Méndez. A ellos se suman Juan Rodríguez y Rubén, que se encuentran citados por Rubi. Además, Pablo Fernández tiene molestias físicas. Así, el posible once sería el formado por: Dani Martín; Cifre, Pelayo, Víctor Ruiz, Ramón; Pedro Díaz, Cris Salvador; Isma Cerro, Álvaro; Jaime; y Claudio.