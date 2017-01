El Toscaf no mantiene la intensidad y cae al final en Cantabria

El Toscaf Atlética no realizó un buen partido y cayó ante el BM Corrales al no ser capaz de mantener la concentración y la intensidad en el juego durante los diez últimos minutos del partido. "No estuvimos bien y no hay que buscar más excusas. Sabemos que cuando no estamos al cien por ciento nos pueden ganar, como así ocurrió, porque tenemos que estar siempre al máximo", señaló el técnico del Toscaf, Juan Muñiz, al final.

Los avilesinos llegaron con opciones al minuto 20 de la segunda parte (20-20), pero a partir de ahí cometieron numerosos errores en defensa y en ataque que propiciaron la derrota. El Toscaf pierde así la segunda posición en la tabla en beneficio del Safa Metlife que ganó (24-22) a Sanse.

Muñiz lamenta la falta de acierto de los suyos en la segunda parte. "Cuando teníamos controlado el partido hemos cometidos importantes errores que nos hundieron. No encontramos la intensidad que requería el choque y tampoco el arbitraje fue excesivamente bueno. Se juntó todo", señaló.

Uno de los factores determinantes fue la descalificación Costoya y Jaime por tarjeta roja directa en dos acciones muy dudosas y protestadas por los avilesinos.