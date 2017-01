El cross es verde en Perlora

J. I. C.

A la izquierda, integrantes del Oriente Atletismo; a la derecha, primeros compases de la categoría femenina. J. I. C.

Perlora, J. I. CASTAÑON

Sí hubo color en el Campeonato de Asturias por clubes de cross largo. Y fue el verde. El tono más o menos intenso de la camiseta de la Universidad de Oviedo y también del Oriente Atletismo, que se proclamaron ayer campeones autonómicos femenino y masculino sobre el cuidado césped de Perlora. Triunfos por escuadras que no fueron acompañadas por victorias individuales, en cuyo formato se disputaba la 33.ª edición del Cross Náutico de Carreño y en la que el valdesano David F. Ginzo (Toscaf Recta Final) lograba su tercera victoria, en tanto en féminas el triunfo fue para Paula González Blanco. Se esperaba también la reaparición de la avilesina Alba García (Bikila), que más allá del resultado iba a ser una inyección de esperanza para los que la vida les pone a prueba, y que en el caso de la pupila de Paco Soliño se manifestó en forma de una dolorosa artritis. Sin embargo, una sobrecarga en un gemelo se lo impidió. Probablemente compita junto a Verónica Pérez en el individual que se disputará en Tineo en dos semanas.

La carrera femenina sobre más de 7 kilómetros arrancó, como se preveía, con las atletas del Universidad de Oviedo-Estadio Gijón en las primeras posiciones en lo que iba a resultar un coser y cantar de las verdinegras. Incrustada entre las camisetas verdes aparecía una Paula González vestida de blanco. Más adaptada al campo a través que sus rivales, la pupila de Rionda esperaba a la penúltima vuelta para protagonizar un cambio de ritmo que sacó de punto a sus rivales Beatriz Álvarez y Marta Casanova.

Tras el Universidad, con 10 puntos, completaban el podio el Ribadesella (51 puntos) y Toscaf Recta Final (55 puntos). Las valdesanas, capitaneadas por Leticia Prieto, cedían así la corona conseguida de modo sorpresivo el año pasado, pero relegaban por solo dos puntos a las corredoras de La Cerezal (57 puntos) demostrando que todas están en un pañuelo. Las riosellanas, con Itziar Méndez al mando, hicieron valer su buen número de fichas para asegurarse el segundo puesto.

La competición masculina parecía que iba a ser un paseo militar del Universidad. Sin embargo el reglamento, que es igual para todos, jugó una mala pasada al conjunto verde puesto que los corredores promesas (sub 23) no puntuaban como atletas absolutos. Ello y la baja del riojano Del Moral contribuyeron de modo decisivo a que el Oriente diera el último, más y mejor, tras su segundo puesto en el cross corto. Y eso que en el caso de los hombres de Paco Soliño no estaba con ellos toda una garantía como Enedino García. Sin embargo la sección avilesina del Oriente funcionó a la perfección y con De Andrea, Guerreiro, Tejedor y el ovetense Pablo Ibáñez acabaron con una holgada victoria (18 puntos) sobre el Universidad (40) pese a contar con tres hombres experimentados en estas lides como Peón, Bayón y el atleta local Julio César Álvarez.

David F. Ginzo volvió a demostrar que es el más fuerte en el campo a través y como si se tratará de un martillo pilón puso un ritmo que causó mucho daño en el resto de competidores. Sólo Bakkali se atrevió a ponerle en cuestión, pero en la segunda vuelta de las más de seis del recorrido (10 kilómetros) cedió pero sin abandonar la persecución en ningún momento de un atleta que esta semana había superado una micorrotura de fibras.

La competición también tenía el añadido atractivo en conocer el tercer cajón del podio que da derecho a participar en el Nacional. Se llevó el gato al agua el Piloña (51 puntos) frente al Tocaf Recta Final (55); notando favorablemente el concurso de Martín Alvarez, ausente en el cross corto, y el buen hacer de Junquera.

La participación en la carrera del Náutico, que siempre es modélica en su organización, sobrepasó los 300 atletas. El Nacional se disputará en el complejo castellonense Marina D´Or; mientras que Gijón será la sede del Nacional de clubes de 2018, mientras que el próximo acogerá el Nacional por autonomías.