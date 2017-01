"Si no soy agresivo estoy muerto"

Rafa Nadal tiene muy claro el plan frente a Raonic: "Necesito estar muy concentrado con mi saque y jugar agresivo. Si no lo soy, estoy muerto". Nadal no olvida el último precedente. "En Brisbane lo llevaba bien y en un momento dado dejé de jugar igual de agresivo 15 minutos, me hicieron dos roturas y me fui a casa", explicó.

Raonic, que ha pasado varios días con fiebre, aseguró que "tengo la energía, aunque no estoy a tope de capacidad, pero la tengo".