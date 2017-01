Ramón Gallego dice que las nuevas reglas agilizan el juego

Acostumbrado a losgrandes acontecimientos, el asturiano Ramón Gallego vive con entusiasmo el multitudinario mundial de balonmano de Francia. Como miembro de la comisión de arbitraje de la Federación Internacional estudia la incidencia en los cambios en las reglas.

La polémica se centra en la opción del portero-jugador sin la necesidad de lucir un peto distintivo. Según Gallego es beneficioso para el juego: "En Río, en el 77 por ciento de las inferioridades se utilizó el seis contra seis. Aquí, el 95. Se ha visto que gracias a eso el equipo en inferioridad no deja pasar el tiempo y el ritmo no decrece".

Sobre los siete contra seis cree que hace falta tiempo: "Todavía no se explota demasiado porque hay que entrenarlo. En todo caso ha habido muy pocos goles a puerta vacía". Gallego advierte de que "no hay vuelta atrás" durante el actual ciclo olímpico y que, en todo caso, los cambios no dependen sólo de la Federación Internacional: "El balonmano también tiene que evolucionar para atraer al espectador. Otra cosa en que viéramos 40 goles por partido a puerta vacía".