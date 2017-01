El drama de Iván Gutiérrez: "Llevo 11 intentos de suicidio"

El exciclista cántabro Iván Gutiérrez, subcampeón del mundo contrarreloj en 2005, declaró que, tras caer en una profunda depresión al abandonar de manera profesional el deporte, hace mucho tiempo que no tiene un día completo de bienestar y ha tenido "once ingresos por intento de suicidio".

"Hay días buenos, otros son normales y muchos días son oscuros. Hace mucho tiempo que no tengo un día completo de bienestar", dijo Gutiérrez, que aseguró que en los últimos años ha tenido "once ingresos por intentos de suicidio".

"En marzo de 2013 fue la primera vez que intenté hacerme daño. No sabía qué me pasaba en la cabeza pero no estaba bien. El ciclismo es un deporte muy difícil, estresante, y llegó un momento en que sentí que algo no funcionaba. Me retiré en el Tour de ese año por un colapso mental, por pánico. En los Pirineos me bajé de la bici. Solo tenía ganas de desaparecer de la carrera y luego del mapa", declaró.

"Me tomaba todas las pastillas que tenía en casa. No podían dejarme solo por riesgo a que me hiciera daño. Cuando dejé la bici fui a peor. Pasé semanas sin salir de la cama y no me dejaban solo por si utilizaba mal la medicación", manifestó Gutiérrez, en una entrevista concedida a 'El Partidazo', de la Cadena Cope.

Iván Gutiérrez, que participó en catorce grandes rondas (1 Giro de Italia, 10 Tour de Francia y 3 Vueltas a España), declaró que al retirarse echó de menos apoyo del Movistar, su último equipo.

"En el Movistar no me entendieron cuando expliqué mi problema. Hubiera necesitado algún whatsapp más de los que dirigen", concluyó.