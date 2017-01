Pulgar: "En Langreo nos faltó táctica colectiva"

El Marino afrontaba el partido ante el invicto Langreo, (ahora líder con un punto de ventaja sobre el Avilés) con la ilusión de prolongar la buena racha que le mantuvo ocho semanas sumando, pero un gol de Pablo Acebal a la media hora truncó las esperanzas de hacer daño en Ganzábal.

No pudo ser, pero a los marinistas no les quedaron malas sensaciones tras el partido según su técnico, Adolfo Pulgar, porque "tuvimos momentos buenos y cuatro o cinco ocasiones de gol claras". El técnico, no obstante tiene un pero que poner a los suyos. "Algunas veces no jugamos con cabeza tácticamente y el esfuerzo que pusimos en el trabajo individual no supimos pasarlo a lo colectivo", explica.

Y es que Pulgar destaca el esfuerzo "fogoso" de sus jugadores aunque echó en falta "más cabeza", junto con "un poco más de agresividad" en los duelos individuales. "Ahí estuvimos un poco flojos, faltó un poco de agresividad en ese aspecto", precisó.

Pulgar destaca sobre todo el buen juego desarrollado en los primeros 15-20 minutos de cada parte y, aunque destaca que el Langreo "es un equipo muy bien estructurado y con jugadores con oficio y calidad que saben manejar el partido porque tienen muy claro a lo que juegan", piensa que el Marino pudo haber hecho más. "Estuvimos un poco despistados en la transición defensa-ataque que nos costó el gol y nos faltó estar más concentrados tácticamente para ser un equipo compacto". Y añadió: "La gente trabajó pero no estuvimos bien en lo colectivo ni leyendo el partido".

La derrota ante el nuevo líder relega al Marino a la sexta posición con 42 puntos, los mismos que el Covadonga (quinto) y uno menos que el Tuilla (cuarto), pero Pulgar defiende que no es el momento de mirar la tabla. "El objetivo es jugar bien y buscar la regularidad y la progresión para tratar de sumar de tres en tres cada semana", precisó.

La plantilla ya analizó la derrota y la conclusión de Pulgar es que si el equipo es agresivo y está bien tácticamente en el juego colectivo es muy difícil de superar. "Si cada uno hace lo que tiene que hacer en lo colectivo somos un equipo con recursos y podemos ganar a cualquiera", dice.

El vestuario pasa página y se centra en el partido del próximo domingo (16.15 horas) con el Ceares en Miramar. Los gijoneses pincharon con el Tuilla (0-2) pero Pulgar recuerda que es un equipo al alza.

Trabajo en Candás. El equipo vuelve a entrenar esta mañana (10.30 horas) en el anexo de La Mata (Candás) después de la jornada de descanso de ayer con las bajas de los lesionados Pablo Hernández y Dani. Álvaro Pozo, que no entrenó el lunes por una sobrecarga en el pubis, está bien y en principio estará con el grupo; y el capitán Guaya, ausente también el lunes por molestias en el adductor, es duda porque aún tiene dolor en determinados gestos.