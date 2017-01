En busca de la regularidad

"Ha sido una primera vuelta marcada por la no adaptación del jugador americano que trajimos, Nyles Evans, hemos sido un tanto irregulares pero acabamos ganando al líder y dando un golpe sobre la mesa diciendo que estamos aquí", resumió Chus Poves entrenador del Gijón Basket 2015.

El equipo gijonés acabó en antepenúltima posición de su grupo en la Liga EBA con tan sólo tres victorias aunque la última ante el Chantada de las de mérito. "A Evans lo trajimos para que diese un salto de calidad en el equipo tanto a nivel de dirección como de anotación, pero no fue ninguna de las cosas y además a ello se unió la lesión de Borja Blanco. Esto propició que no tuviésemos una dirección de equipo como esperábamos ya que tuvimos que improvisar con Moro en la posición de uno hasta que llegó a mediados de noviembre Linas Janenas con el que empezamos a tener un poco más de dirección de juego. Con la llegada también de Soto esa posición queda cerrada", señala Poves.

Ahora el club gijonés está a la espera de la llegada del pivot Brian Stone del que el técnico aseguró que "será un complemento más, nos ayudará en la pintura, tanto en rebote como en anotación. Va a ayudar, no llega un superhéroe a sacarnos las castañas del fuego sino un jugador mas que va a hacer que el grupo funcione mejor".

Chus Poves considera que "la victoria ante Chantada es el resultado del trabajo que veníamos haciendo aunque hasta ese momentos las cosas no estaban saliendo como esperábamos. La semana anterior habíamos perdido en la cancha de La Flecha en un partido en el que no competimos. Ganar supone confirmar que el grupo tiene calidad y que lo va a demostrar en esta segunda vuelta de la liga para no pasar apuros y conseguir el objetivo que es mantener la categoría.

Este fin de semana el Gijón Basket vuelve a jugar en casa ante el Coia, último clasificado, y al que ya ganó en la primera jornada de liga por lo que puede aumentar la diferencia con los puestos de descenso.