Acelerando los fichajes

La necesidad se está haciendo urgencia en el Real Avilés. José Luis Tamargo, director deportivo del Real Avilés, trabaja contrarreloj para encontrar a los refuerzos que necesita el equipo, más aún con la plaga de lesiones por la que pasa la plantilla. El director deportivo ha ido rastreando el mercado en busca de zagueros de superior categoría y en la noche de ayer avanzó en la negociación con tres de ellos, pero todavía queda trabajo por delante para que la firma sea efectiva.

Mientras tanto, el técnico blanquiazul, Pablo Lago, solo contó ayer con dieciséis jugadores en el entrenamiento en Miranda, y solo tiene quince disponibles para el partido del domingo ante el Tineo (16.15 horas, Suárez Puerta). Por eso, el director deportivo espera cerrar ya algún refuerzo en las próximas horas.

De llegar ese fichaje, será complicado que pueda jugar en el encuentro, pero ya sería una pieza más para el de la próxima semana ante el Mosconia. La principal necesidad del equipo está en el centro de la defensa, a la que las bajas han hecho daño en estos últimos meses. Muestra de ello es el central Keko, que tiene un esguince en el tobillo después de dañárselo en el entrenamiento del miércoles. Ayer el jugador visitó a sus compañeros en Miranda en muletas, pero todavía desconoce lo que se alargará la recuperación y también estuvo presente Nacho Méndez, que no acaba de recuperarse de la fractura en el dedo meñique del pie derecho. Sí se ejercitó, pero con precaución, Dudi, pero no podrá estar en el Suárez Puerta.

Si a eso se le suman los jugadores que se han ido yendo en las últimas semanas, entre bajas y cesiones, Pablo Lago no tiene jugadores para completar la convocatoria, lo que supone un problema. Y es que, con el filial luchando por estar en los puestos de ascenso, y el juvenil, por mantenerse, el club no es amigo de mover a los jugadores. Así, el técnico cuenta con los justos en defensa, con Pantiga y Nuño como centrales y Pablo Suárez y Manu Blanco en las bandas, y tampoco anda sobrado en el centro del campo, al no poder disponer de Dudi y Nacho Méndez y con Álex Seger recién incorporado tras una lesión y una gripe que le tuvo bajo mínimos.

Pablo Lago acostumbra a probar los jueves las diferentes opciones que tiene de cara al partido del fin de semana, pero ayer se hizo casi imposible. El equipo jugó un partidillo, pero los dos "rivales" estaban muy mermados y fue casi más un ejercicio de defensa contra ataque. Pocas variantes tendrá, por tanto, el entrenador para afrontar la visita del Tineo y recuperar la senda de la victoria tras el resbalón de la semana pasada en casa del Praviano, que le hizo perder el liderato en favor del Langreo, que ahora está un punto sobre los blanquiazules.

El equipo blanquiazul ya se ha repuesto de otros obstáculos en la presente campaña, el más complicado, el de pasar meses sin cobrar el sueldo, y lo hizo acabando la primera vuelta en lo más alto de la clasificación. Ahora toca pelear con los justos por los tres puntos, pero cuanto menos se prolongue esta situación, más posibilidades hay de aprovechar un posible fallo del Langreo y regresar al liderato.