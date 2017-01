"Buscaré el respaldo de los socios para seguir en el cargo"

Víctor Fernández-Miranda será uno de los candidatos a la presidencia del Langreo. El actual máximo mandatario del club confirma en una conversación con LA NUEVA ESPAÑA su intención de presentarse a la reeleción. Llegó al cargo el 23 de septiembre de 2014 al ponerse al frente del club tras la dimisión de Ana Belén Pacho por problemas de salud. Ahora buscará el refrendo de los socios en unos comicios que se celebrarán el próximo 19 de febrero, domingo, coincidiendo con el Langreo-Oviedo B.

-Se encuentra ante una de las semanas más felices en su etapa como presidente.

-En lo deportivo las cosas marchan bien. Estamos en la jornada 22 y nos situamos líderes. Tenemos un equipo solvente, menos vistoso pero más sólido que el de la pasada temporada. Si tenemos suerte con las lesiones en los momentos clave de la temporada, tenemos aspiraciones de terminar en el primer lugar. Que cuenten con el Langreo.

-Ya están inmersos en el proceso electoral.

-Sí, y mi intención es la de presentarme otra vez a la presidencia. Las circunstancias del club son ahora mejores que hace cuatro o cinco temporadas.

-¿Cuándo toma la decisión de presentarse?

-Lo tenía meditado desde hace tiempo. Cuando accedí al cargo de presidente lo hice tras marcha de Ana Belén Pacho, mientras que ahora buscaré el apoyo de los socios para seguir cuatro temporadas más. Seguiré contando con el mismo equipo, aunque también habrá incorporaciones a la directiva. Contamos con que haya más de una candidatura, lo que indica que el Langreo es un club vivo, con una masa social que se mueve. Si finalmente esta candidatura resulta vencedora, ofreceré mi apoyo desde el primer momento.

-¿Qué balance hace de estos cuatro años en la directiva?

-En el plano deportivo hubo luces y sombras. En el apartado extradeportivo nos encontramos con una sociedad tranquila, donde los jugadores han cobrado al día en todo momento. En nuestro primer año conseguimos el ascenso a Segunda División B y allí vivimos una temporada apasionante, donde siempre nos quedará la espina clavada de no haber conseguido una permanencia que estaba cercana. La pasada temporada fue espectacular, batiendo récords históricos de la entidad. La pena fue caer en la promoción.

-Su mandato quedará marcado por la llegada de un internacional como Michu al club.

-El mérito que me toca en este caso no es grande. Si en la asamblea de socios tras el descenso admití que tenía la responsabilidad por no haber dado con la tecla, en este caso Hernán fue el "culpable" de su llegada al club. Cuando Michu empezó a entrenar en el mes de julio y vio el ambiente que rodeaba al club y a su afición decidió dar el paso y jugar seis meses con nosotros.

-¿Con qué momento se queda?

-Sin duda con la promoción de ascenso ante el Mérida. Depositamos mucha ilusión y fue la primera ocasión en la que el Langreo pasó una ronda con el nuevo sistema de eliminatorias. También ver el campo lleno ante el Oviedo y encima conseguir la victoria fue muy bonito.

-¿En qué ha mejorado el club desde su llegada?

-Cuando entramos en la directiva había 400 socios y ahora superamos los 650. Cada partido en Ganzábal se ve que hay más afluencia y que contamos con mucha gente joven, muchos de ellos de la cantera del Langreo-Eulalia. Llena de orgullo ver camisetas del Unión por Langreo y percatarse de cómo en los comercios de la ciudad se habla del equipo. Juan García, nuestro secretario, ha realizado un gran trabajo en las redes sociales. La marcha deportiva del equipo es buena y eso se nota.

-En caso de ser elegido, ¿qué objetivos se marca?

-Queremos intentar el ascenso de categoría y lograr asentar al equipo en Segunda División B. Hace dos temporadas tuvimos una gran ocasión para hacerlo, pero la permanencia se nos escapó por poco.

-También habla de amortizar las deudas de etapas pasadas.

-En ese sentido Langreo es una plaza complicada. Además, somos conscientes de la complicada situación socioeconómica que atraviesan las Cuencas Mineras. Queremos reducir esa deuda y a la vez confeccionar equipos competitivos.