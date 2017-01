Hernández: "Ya podía tener yo las bajas del Avilés"

El entrenador del Tineo, Andrés Hernández, tiene muy claro que el de este domingo ante el Real Avilés no va a ser fácil: "Tenemos mucho que ganar y poco que perder. La diferencia en la tabla clasificatoria y las bajas que vamos a tener, no afrontamos el partido en las condiciones más idóneas, pero sabemos que tenemos alguna opción si hacemos las cosas bien y eso es lo que vamos a intentar".

El entrenador explica que no puede contar con Jonás y Jairo, en "una plantilla ya corta de por sí". Además, el refuerzo del equipo Robert Albuquerque, que precisamente está cedido del Avilés, tampoco podrá jugar este domingo. Enfrente, el conjunto blanquiazul también llega al choque plagado de bajas, con solo quince jugadores disponibles. "Ya me gustaría a mí estar bajo mínimos en las condiciones del Avilés, tener sus bajas. Tienen una plantilla de calidad y el once que salga al campo va a ser competitivo y los que queden en el banquillo también son buenos jugadores. Son jugadores que querría cualquier equipo", sostiene el técnico. Hernández añade que en los dos últimos partidos, su banquillo lo formaron jugadores del juvenil ante la falta de efectivos, por lo que espera con urgencia los refuerzos.

El Tineo llega fuera de los puestos de descenso, pero con un solo punto de colchón sobre el Siero, que es 18.º y con el que empató la semana pasada, por lo que no puede despistarse. "El partido contra el Avilés no es de nuestra liga, pero todo lo que sumes con estos equipos, estos puntos imprevistos que puedes conseguir, puede ser lo que marque la diferencia a la hora de salvarse al final", sostiene el entrenador del Tineo.