Caudal Deportivo - Real Valladolid

El Caudal pasa por un momento de crisis. El equipo mierense sólo ha sumado cinco de los últimos quince puntos en juego y no ha ganado en lo que llevamos de año. Los de Iván Ania no se imponen desde la última jornada del 2016 cuando se impusieron por 3-2 al Celta B en el Hermanos Antuña. Precisamente este duelo es la principal referencia para los blanquinegros en la final que disputan esta tarde ante el otro filial que está sorprendiendo en el grupo. El Valladolid B será el rival de los mierenses esta tarde en el Hermanos Antuña en un duelo donde al Caudal sólo le sirve ganar si no quiere verse en plazas de descenso por primera vez en lo que va de temporada.

El 2017 no le está sentando nada bien a un equipo mierense que no sabe ganar en el nuevo año, habiendo perdido dos encuentros -4-0 en la visita al Racing de Ferrol y 1-2 en casa ante el Burgos-, y empatado a un tanto la pasada jornada en Villaviciosa en el derbi frente al Lealtad. Una situación que ha llevado a los caudalistas a la plaza de promoción. Al hecho que sólo hayan sumado cinco de los últimos quince puntos en juego se une otro problema y es que el Caudal ha visto cuatro rojas en las cinco últimas jornadas, seis en siete si contáramos desde el encuentro frente al Racing. El equipo que entrena Iván Ania ha jugado 110 minutos en inferioridad numérica en los últimos cinco partidos. Un handicap que esperan olvidar esta tarde ante un filial vallisoletano que es quinto a tres puntos de la cuarta plaza.

Para el duelo de hoy Iván Ania sólo tiene la baja del sancionado Noel Alonso pero es que además tiene la novedad de Thavan Maponya. El extremo sudafricano que llegó esta misma semana a Mieres y que podría debutar hoy.

Las principales novedades que presente el Caudal serán los regresos al once de Saavedra y de Roni. El primero entrará en el equipo en lugar de un Noel Alonso que fue expulsado la pasada jornada en Les Caleyes mientras que el ovetense formará en eleje del ataque. El once sería el formado por: Bussman; Pelayo, Cristian, Saavedra, Armando Invernón; Ríchard, Óscar Pérez; Javi Sánchez, Annunziata, Jaime; y Roni.