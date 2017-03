Real Avilés - Marino

El derbi comarcal vuelve al Suárez Puerta y vuelve a ser clave para los dos equipos. La rivalidad entre el Real Avilés y el Marino de Luanco no es extrema, ni mucho menos, tal vez porque solo se han enfrentado en doce temporadas a lo largo de su historia, pero en las últimas campañas sus objetivos han sido muy similares, y el derbi adquiere un cariz de partido determinante: este año toca luchar por estar arriba, como ocurriera el año pasado; el anterior, por no descender de Segunda B (aunque ambos lo hicieron), y hace tres, los dos estaban bien colocados en la tabla para acabar jugando el Avilés el play off de ascenso a Segunda y el Marino quedándose a las puertas. Ahora, el Real Avilés no quiere perder pie en la lucha por el campeonato, mientras que el Marino de Luanco necesita los puntos para entrar en los puestos de privilegio.

Para el conjunto blanquiazul no ha sido una semana fácil en lo extradeportivo, un handicap que ha ido arrastrando en diferentes momentos de la campaña, pero la goleada que le endosó al Siero la semana pasada (8-0) puede servir para darle impulso a la plantilla para afrontar este complicado choque. El Avilés cuenta con las bajas ya conocidas de Nacho Méndez y Keko, pero Palazuelos puede estar disponible ya. Sobre todo, el técnico Pablo Lago recupera al máximo goleador de la categoría, Jorge Rodríguez, que se quedó en la grada por desavenencias con los gestores del club, que ya se han solucionado.

El equipo luanquín, por su parte, tiene el reto de sorprender a los blanquiazules en su feudo, del que solo el Langreo ha logrado rascar un punto. El Marino llega de sufrir un traspiés en su camino hacia los puestos de play-off, su objetivo para la liga regular. El pasado fin de semana, el conjunto azulón solo pudo sacar un punto del partido en Miramar ante el colista, el Urraca (1-1). El conjunto luanquín está ahora a cinco puntos del Tuilla, el cuarto clasificado, y no quiere ceder más terreno. El Avilés, en cambio, es tercero a un punto del líder, el Langreo, y empatado a puntos con el segundo, el Sporting B, por lo que quiere aprovechar cualquier fallo de sus predecesores en la tabla para subir posiciones.

Pablo Lago cuenta con varias alternativas para confeccionar el equipo titular blanquiazul y, a priori, todas pasan por volver a contar con Jorge Rodríguez, pese a no haber participado en la goleada. A partir de ahí el once es una incógnita, especialmente si finalmente no puede contar con Palazuelos de inicio, como parece. El técnico puede optar por colocar a Guillermo en la portería; Pablo Suárez, Pantiga, Nuño y Alberto, en defensa; Dudi con Manu Blanco o Seger en el centro del campo; Álex Arias en la media punta con Marcos Torres en la banda derecha y Matías o Luismi, incluso Álex García en la izquierda, y Jorge Rodríguez como delantero.

Para afrontar el choque, el técnico del Marino, Adolfo Pulgar, no puede contar de nuevo con Pablo Hernández y Aitor Suárez, y ha decidido dejar fuera a Omar Fernández y Oliveros, que cede su sitio a Viesca, que cumplió sanción ante el Urraca. En el once luanquín se prevén dos novedades, la vuelta de Davo a la portería y la entrada de Viesca al lateral izquierdo, lo que lleva a Guaya al centro de la zaga formando pareja con Trabanco. Así, Pulgar podría optar por colocar a Davo en la portería; Borja, Trabanco, Guaya y Viesca, en defensa; Chus, Llerandi y Pablo Suárez; Pozo en banda derecha, Pevida en la izquierda y Jairo Cárcaba como delantero centro.