Final en Somozas

Una final. Así es como afrontan los jugadores y miembros del cuerpo técnico del Caudal Deportivo el duelo de esta tarde ante el Somozas. En el Manolo Candocia ambos conjuntos se jugarán más que tres puntos en un duelo decisivo por seguir en Segunda División B. Los gallegos son el "farolillo rojo" de la clasificación y los mierenses ocupan plaza de promoción por la permanencia, con lo que la trascendencia del partido es más que relevante. Se juegan la salvación.

El Caudal llega a la final del Manolo Candocia en un buen momento de forma. Han empatado sin goles en El Toralín ante la Ponferradina y en el Antuña contra la Cultural Leonesa. Dos puntos de prestigio frente a dos de los grandes del grupo que les han servido para recuperar sensaciones, sobre todo, en el aspecto defensivo pero que no les han servido para alejarse del abismo del descenso. Es más, han caído a la plaza de promoción por lo que necesitan imperiosamente la victoria en Somozas.

El Caudal vivirá un encuentro de los que sólo sirve la victoria ante un conjunto casi desahuciado. El Somozas tiene muy complicada la salvación. Sólo ha sumado 19 puntos y la permanencia la tiene a once puntos. Una situación que les hace ver muy cuesta arriba el continuar en Segunda B. Un partido a vida o muerte para un Caudal que quiere dejar casi "muerto" a su rival en un duelo en el que los últimos años en la categoría ya ha vivido. En el curso 2010-11 los mierenses visitaban a una La Muela ya casi sin vida restando tres jornadas pero cayeron por 1-0 en una temporada que acabaron descendiendo en la promoción. En la campaña 2013-14 vivieron una situación ante un Noja en graves problemas económicos y ya desahuciado y se impusieron por 0-2 en la jornada vigésimo cuarta. Otro curso en el que acabaron descendiendo en el "play-out". Este año los mierenses no quieren vivir estas mismas situaciones y todo pasa por ganar en Somozas.

Ania cuenta con las bajas de los sancionados Noel Alonso y David González, aunque también recupera efectivos. El meta Bussman, que fue baja de última hora contra la Cultural, apunta al once. Este mismo caso fue el de Armando Invernón, quien no fue de la partida ante los leoneses por precaución. Además, Óscar Pérez qregresa al equipo tras tres semanas de baja a causa de una rotura de fibras y el último fichaje, Manouchehri, ha entrado en lista de citados. El probable once caudalista sería: Bussman; Cristian, Saavedra, Colo, Invernón; Óscar Pérez, Ríchard; Jaime, Annunziata, Javi Sánchez; y Roni.