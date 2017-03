Langreo - Llanes

El Unión Popular de Langreo disputa esta tarde uno de los encuentros que se pueden calificar como "trampa". Los de Hernán Pérez reciben en el Nuevo Ganzábal a uno de los tres únicos equipos que este curso pueden presumir de haberse impuesto a los azulgranas; un Llanes que se imponía al conjunto langreano en el primer encuentro oficial de la campaña, el primero de la fase de grupos de la Copa Federación, cuando les ganaron por 4-3 en San José.

Desde aquella tarde del 30 de julio han pasado muchos encuentros y el Langreo ha conseguido dotarse de un carácter competitivo que le han hecho colocarse como líder y como único invicto de categoría nacional, junto al Olimpic de Xativa. Pero ese duelo muestra el potencial de un Llanes que cuenta con jugadores de calidad como Cristian, Jorgín o los ex azulgranas Diego Arias y Alonso, pero que a lo largo del presente curso no ha adquirido una regularidad, lo que le ha impedido acercarse a la zona de privilegio. Con todo, los llaniscos llegarán tras encadenar cuatro jornadas invictos en las que han sumado diez de los últimos doce puntos en juego. Han ganado a Llanera (1-4) y Tineo (1-2) a domicilio y ganado en San José al Praviano (2-0) además de empatar a uno con el Mosconia.

Los langreanos afrontarán este encuentros con la necesidad de ganar y más cuando uno de sus perseguidores como es el Real Avilés tiene un duelo complicado en su campo frente al Marino de Luanco. Además, los azulgranas no quieren fallar en su campo para que no les arrebaten el liderato los avilesinos o el Sporting B que está un punto de ellos.

Hernán Pérez tiene las bajas de los sancionados De la Nava y Calvillo. Con las dudas de los tocados Fran No y César Suárez, y podría apostar por un once con: Adrián Torre; Castiello, Fran No, Álvaro Cuello, Dani López; Espolita, Turzo; Pablo Acebal, Omar Sampedro, Damián; y Luis Nuño.