A aprovechar el nuevo aire

El Real Avilés tiene hoy una misión: regresar a la senda de la victoria. No solo por los tres puntos, sino también para tranquilizar las cosas después de una semana convulsa, en la que se destituyó a Pablo Lago y se puso al frente del equipo el cordobés Paco Parreño. El nuevo entrenador ha tenido cuatro entrenamientos para empezar a imprimir al equipo su forma de trabajar, poco tiempo para hacer grandes revoluciones, pero el suficiente, según él, para que en el campo ya se puedan ver diferencias.



El conjunto blanquiazul se enfrenta al Condal, un equipo que ya no se juega nada en la competición, pero que saldrá a morder en el Suárez Puerta. No ha lugar para otro fallo, tras los pinchazos ante el Tuilla (derrota por 0-1) y el Ceares (empate sin goles en La Cruz). El Avilés tiene muy complicado hacerse con la primera posición, pero sus pocas opciones pasan por que el Sporting B tropiece en dos de los tres partidos y, lo que sí depende de los blanquiazules, ganar sus tres encuentros. Lo que no debería ocurrir de ninguna manera, según el técnico, es perder la segunda plaza. "Da derecho a la Copa del Rey, que no nos estamos dando cuenta de lo importante que es", sostiene el entrenador, además de los beneficios que el subcampeonato da a la hora del sorteo del play-off.



Para conseguir revertir los malos resultados de los dos últimos partidos, Parreño ha comenzado por pedir a los suyos "valentía", que den un paso al frente, una manera de presentar sus credenciales para la fase de ascenso. "No basta con tener calidad, también hace falta intensidad y presión cuando no se tiene el balón", explicó estos días. La colocación en el campo ha sido otro de los aspectos que ha intentado trabajar en las cuatro sesiones que ha dirigido, la última, ayer en el Suárez Puerta.



Para afrontar el encuentro, Parreño cuenta con todos sus jugadores, algo que ha ocurrido pocas veces a lo largo de la temporada. Todos ellos, los 21, están convocados, por lo que el técnico tendrá que hacer descartes en el propio campo. Ya anunció que no serán muchos los cambios que realizará en el equipo titular, aunque ha estado probando diferentes opciones a lo largo de la semana.



La mayor duda está en quién acompañará a Palazuelos en el doble pivote, con Seger, Nacho Méndez y Dudi disputándose el puesto. Al margen de esa duda, el técnico podría optar por mantener a Guillermo en la portería; con Pablo Suárez, Bidari, Yago y Alberto, en defensa; Marcos Torres y Luismi (o Matías) en las bandas, con Álex Arias en la media punta y Álex García en punta, aunque también podría optar por dejar a Jorge Rodríguez. El entrenador blanquiazul tiene ganas de ver al equipo en acción y continuar sacando sus conclusiones, para que todo esté preparado para el play-off.



Enfrente, el Avilés tiene a un Condal que lleva sin perder las últimas diez jornadas y seis de ellas han sido con victoria, aunque en el último partido 1-1 en casa ante el Siero. En el Suárez Puerta querrá continuar, sin duda, con la buena racha, que le ha llevado de la zona media baja de la tabla a estar en puestos de Copa Federación. Para afrontar el encuentro, el técnico del conjunto de Noreña, Dani Roces, no puede contar con Rueda, Óscar, Alberto y Carly, por lesión.