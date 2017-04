El Femiastur, a por la permanencia en el último choque

El Femiastur se juega hoy la permanencia en Segunda División, en la última jornada liguera. Al conjunto avilesino le vale puntuar en su visita al Gijón Femenino (campos de la Federación, 12.00 horas), un rival que ya logró asegurarse la categoría en la pasada jornada.



El conjunto avilesino, que cuenta con todas sus jugadoras para tan importante choque, va a por todas, pero de no conseguir al menos el punto que necesita, tiene muchas opciones de quedarse ya en la división de Plata del fútbol femenino nacional. De perder, necesitaría que el Olivo no puntuara o que el Monte no gane, para mantenerse en los puestos de salvación, una situación a la que el técnico Rubén Blaya espera no llegar.