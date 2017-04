Final por la permanencia

Un partido que puede marcar una temporada. Con ese ánimo afrontan en Mieres el encuentro de esta tarde ante el Palencia. Una victoria allanaría el camino del conjunto del Hermanos Antuña para quedarse una campaña más en la categoría de bronce del fútbol español.



Los mierenses ocupan puesto de promoción de descenso con 39 puntos; a uno del Boiro, en puestos de peligro y a cuatro de los palentinos. El conjunto de Iván Ania buscará resarcirse de la derrota de la pasada semana ante el Racing de Santander y tratará de sumar tres puntos que pueden resultar claves en el transcurso de la campaña.



No se puede fallar y menos en casa. El Hermanos Antuña lucirá un gran aspecto para el encuentro de esta tarde. El equipo mierense ha puesto en marcha un día de ayuda al club, donde cada socio deberá abonar cinco euros. Por ese importe recibirá otra entrada adicional. De este modo, los mierenses buscarán la mejor entrada de la temporada en un choque donde necesitan el apoyo de su público para tratar de acercarse a la salvación.



De cara a este encuentro, Iván Ania tendrá la baja de Iván Fernández, quien recibió la quinta cartulina amarilla en el choque ante el Racing de Santander. Además, Roni será duda hasta el último instante por sus problemas físicos. Por el contrario, el entrenador recupera a varios futbolistas. Óscar Pérez, quien cumplió sanción en El Sardinero, estará a disposición del entrenador. También podrían tener minutos Armando Invernón y Pelayo, quienes se cayeron de la lista frente a los santanderinos por problemas físicos. En esta ocasión, Ania no ha citado a ningún futbolista del equipo juvenil.



El posible once de los mierenses sería el compuesto por Bussman; Cristian, Colo, Noel Alonso, Invernón; Óscar Pérez, David González; Jaime, Annunziata, Ernesto y Javi Sánchez. Como recambios, el técnico dispondría de Chechu Grana, Pelayo, Ali, Saavedra, Maponya, Richard, Quero y Roni. Si finalmente el delantero entra en la convocatoria y supera sus problemas físicos, Iván Ania se vería obligado a realizar un descarte de entre los futbolistas de su plantilla.



El Palencia llega a este encuentro en una situación crítica. Y es que los morados también se encuentran obligados a vencer si quieren salvar la categoría. Los palentinos se encuentran a cuatro puntos de la salvación y, una derrota en Mieres, podría condenarlos de manera matemática a la Tercera División.



Los castellanos muestran su fortaleza lejos de su estadio. De los 35 puntos con los que cuentan en su casillero, han sumado más de la mitad lejos de su feudo; 18. Y es que el conjunto dirigido por Miguel Zurro es el conjunto de zona de descenso con mejores guarismos como visitante. El Palencia suma incluso más puntos que el propio Caudal lejos del Hermanos Antuña.



En el encuentro de la primera vuelta, disputado en La Balastera, los mierenses cayeron derrotados por 2-0, con los tantos de Diego Torres, de penalti, y de Pablo.