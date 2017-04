El Gijón Basket cae y desciende de categoría

El Gijón Basket tenía que hacer los deberes y, después, mirar de reojo a lo que ocurriese en el encuentro de La Flecha. Pero los de Chus Poves no lograron dar la campanada ante el líder y La Flecha no erró en su compromiso ante el Baloncesto Narón (70-53). El Gijón Basket necesitaba imperiosamente superar al poderoso líder, al que ya logró imponerse en la ida. En esta ocasión, no pudo ser y el Gijón Basket consumó su descenso de categoría, solo un año después de haber logrado el ascenso.



El conjunto de Chus Poves lo intentó, pero el choque ya empezó dándole la espalda a los gijoneses. El potencial del cuadro gallego se dejó notar desde el pitido inicial y pronto metieron la directa al cerrar el primer cuarto con un claro 30-14. La reacción no pudo llegar. en ningún instante y los lucenses encarrilaron el choque al descanso (40-32).



De ahí al final, el Gijón Basket vio cómo los minutos se consumían hasta alcanzar el 97-56 final que confirmaba su descenso de categoría.