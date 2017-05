El Iberostar Tenerife, campeón de la Champions de baloncesto

El Iberostar Tenerife se ha proclamado campeón de la Basketball Champions League tras vencer en un dramático partido al Banvit turco (63-59).



El cuadro tinerfeño supo jugar los instantes finales con la cabeza fría y Devin White sentenció el que es ya el primer título de los aurinegros.



Ante un Pabellón Santiago Martín lleno, los hombres de Txus Vidorreta sacaron todas sus armas: defensa asfixiante y con un Grigonis renacido se mantuvo al frente del marcador para delirio de los aficionados tinerfeños.



Nico Richotti, capitán del Iberostar, levantó el trofeo de campeón de la primera edición del torneo organizado por la FIBA. En el partido por el tercer y cuarto puesto, el Monaco venció al Venezzia (91-77).



Marius Grigonis, el lituano del Iberostar, fue elegido MVP de la final.





White desata la fiesta

Ambos equipos se dejaron la piel en búsqueda de estrenar su palmarés. El Iberostar llevó la voz cantante y no acusó la presión del anfitrión, viendo al cuadro turco ponerse a un punto a falta de dos minutos. Seis puntos de Devin White,, desataron la fiesta en un pabellón testigo en primera persona de la hazaña de su equipo.Y es que el cuadro lagunero se convirtió en el primer campeón de la Champions del baloncesto continental, el primer trofeo para un equipo que regresaba a Europa tras 30 años. Un curso en el que aún tiene por delante los play-offs de la Liga Endesa , también casi tres décadas después, y en el que llegó como cabeza de serie a la Copa del Rey.El trabajo de los canarios se llevó el premio gordo en una final que quisieron desde el primer cuarto.y una defensa marca registrada, los de Vidorreta mandaron ante un público entregado. Sin embargo, el Banvit, que se cargó en semifinales al favorito Mónaco, no se quedó atrás en ningún momento, capaz de reaccionar a los golpes aurinegros.Anulado Theodore, máximo anotador de los turcos, sufrieron los turcos. Rodrigo San Miguel comenzó enchufado al igual que su equipo (23-14). Los triples del base local aparecieron también cuando despertó el Banvit, llegando al descanso por delante un Iberostar que(34-31).El Banvit igualó el ritmo imponente de los canarios y la presión hizo mella por momentos. Fallaron las muñecas hasta que Grigonis y Doornekamp enseñaron el camino (44-37). No fue suficiente para terminar con un Banvit con muchas vidas y que mantuvo la emoción hasta el final encontrando el acierto en el triple (53-51). Con White sofocando el incendio, el primer título, en su primera final, lo levantó el Canarias.San Miguel (9), Grigonis (18), Doornekamp (3), Hanley (-), Bogris (2) -inicial-, Richotti (-), Niang (6), Bassas (3), Kirksay (4), Vázquez (4), Abromaitis (-) y White (14).Theodore (17), Muric (-), Chappell (7), Orelik (13), Vidmar (2) -inicial-, Kulig (13), Gecim (3), Mutlu (-) y Korkmaz (4).Anastopoulos (GRE), Dozai (CRO) y Cmikiewicz (POL). Señalaron técnica al jugador local Rodrigo san Miguel (min.24).Final de la Liga de Campeones, disputada en el pabellón Insular Santiago Martín, de La Laguna, en Tenerife, ante unos cinco mil aficionados.