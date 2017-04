El Marino, a ganar y esperar

El Marino de Luanco no le queda otra que ganar y esperar que el resto fallen. Si el Tuilla y el Langreo ganan sus respectivos partidos, el conjunto gozoniego ya no tendrá ninguna opción de entrar en el play-off, que se le ha puesto casi imposible. El conjunto azulón solo tiene en su mano ganar sus encuentros para aprovechar la ocasión si el milagro ocurre. Con esa idea van hoy a por otro reto de envergadura, el de ganar en el campo del líder, el Sporting B, que apenas a cedido puntos en Mareo.



El conjunto luanquín ya superó los puntos de la pasada campaña, en la que sí estuvieron en la promoción de ascenso, pero este año está más cara y las opciones de llegar ya son infímas. Con todo, el técnico Adolfo Pulgar ha insistido que, pase lo que pase en esta jornada, el equipo tiene que pelear hasta el final, para no desvirtuar la competición y hacer los máximos puntos posibles.



La novedad en la convocatoria de Pulgar es la entrada de Boris y Pablo Suárez, que se quedaron fuera en el anterior partido por problemas físicos. Los dos jugadores ocupan los puestos de Pablo Hernández, que se despidió de la temporada al tener que pasar por el quirófano, y de Aitor, por decisión técnica. Además, Geni y Alvaro Pozo siguen sin entrar en la lista por lesión.



También se vislumbran cambios respecto al once que ganó al Praviano. Por un lado, por la baja obligada de Pablo Hernández, y. por otro, porque tampoco van a estar de inicio Coutado y Omar Fernández. Eso significa la vuelta de Oliveros, Chus y Pablo Suárez. La posible alineación dejaría a Davo en la portería; Borja, Trabanco, Oliveros, Guaya y Viesca, en defensa; una línea de tres en el centro con Pablo Suárez, Chus y Llerandi; y, arriba, Pevida y Jairo Cárcaba. En el banquillo estarían Marcos, Boris, Coutado, Polo y Omar Fernández.



En la primera vuelta, el partido terminó con empate a un gol en Miramar y los marinistas quieren volvera a sorprender al líder. No será fácil, porque el Sporting B cuenta con todos sus jugadores, ya que el primer equipo, que suele llamar a algunos de ellos, jugó el viernes.