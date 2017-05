Valtteri Bottas gana el Gran Premio de Rusia y Fernando Alonso, fuera antes de empezar

En el momento del anuncio de su fichaje por Mercedes, al finlandés Valtteri Bottas se le achacó la ausencia de triunfos en su palmarés, pero el sustituto del alemán Nico Rosberg -el último campeón del Mundial de Fórmula Uno- demostró en el Autódromo de Sochi que también sabe ganar.



La victoria en el Gran Premio de Rusia de 2017 luce desde este domingo en su estadística. En ese escenario brilló Rosberg el pasado año y ahí acalló Bottas las voces de sus críticos.



Ya había anunciado, no obstante, a su llegada a la ciudad olímpica, que sus resultados llegarían. Y en su cuarto Gran Premio al mando de un Mercedes, el número 81 desde su estreno con Williams en el año 2013, premió la arriesgada apuesta de la escudería de confiarle una de las dos flechas plateadas.



El Gran Premio de Rusia comenzó de manera accidentada, con un choque en la curva 2 entre los monoplazas del francés Romain Grosjean (Haas) y del británico Jolyon Palmer (Renault). Ambos quedaron fuera de carrera, al igual que el español Fernando Alonso, quien ni siquiera pudo comenzar. Su McLaren se quedó parado durante la vuelta de formación, por lo que la cuarta prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno empezó con algo de retraso tras la decisión de la organización de abortar la salida.



Con un ataque decidido desde la misma salida construyó Valtteri Bottas el primer éxito de su historial.



Partía desde la tercera plaza, tras los Ferrari del alemán Sebastian Vettel y del también finlandés Kimi Raikkonen, pero no retrasó la conquista del primer lugar.



En pocos metros demostró por qué Mercedes había ganado las tres carreras disputadas anteriormente en Sochi. La ciudad rusa se incorporó al calendario de la Fórmula Uno en 2014 y, desde entonces, ha vencido un solo equipo. El británico Lewis Hamilton, cuarto en esta ocasión, saboreó la gloria en 2014 y 2015. Nico Rosberg le relevó en 2016. Esta vez fue Bottas el que se sumó al triunfal recorrido de la fábrica en el Autódromo, un recinto contagiado por el espíritu olímpico de los pasados Juegos de Invierno.







